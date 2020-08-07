В Египте с середины августа меняют правила въезда в страну для иностранцев. Так, теперь для того, чтобы попасть в страну, нужно будет иметь результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее такого ограничения не было.

Об это сообщает El Balad.

Справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, будут требовать с 15 августа. Это касается всех иностранцев, в том числе граждан Украины.

Однако ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух.

Если туристы решат выехать за пределы курортов, им не позволят это сделать без наличия негативных ПЦР-тестов.

Напомним, с 1 августа Украина изменила критерии для деления стран на "зеленый" и "красный" коронавирусные списки.

Также мы сообщали, что в МАУ пересмотрели программу полетов до конца лета из-за продления запрета на въезд в Шенгенскую зону.