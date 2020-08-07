Количество больных коронавирусом в Киеве растет ежедневно. За минувшие сутки было выявлено 186 новых случаев, 11 из них - у детей. Всего в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом во время онлайн-брифинга в пятницу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди заболевших:

94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет

81 человек в возрасте от 19 до 70 лет

7 девочек – от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

В столичные больницы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жители Киева.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47. В Деснянском – 30. И в Святошинском районе – 20 случаев.



"Я обращаюсь ко всем: не игнорируйте угрозу. Речь идет о вашем здоровье и вашей жизни! Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это – не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных.

Помните об этом! И защитную маску носят не в кармане, а на лице! Одевайте маску в публичных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию. Не забывайте часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Берегите себя!", - призвал Кличко.

Отметим, что Киев близится к новому антирекорду по количеству заболевших за сутки. Последний установленный антирекорд был в конце июля, когда за день было зарегистрировано 199 новых случаев коронавируса.

Тем временем в Украине уже третий день подряд новый антирекорд. Так, за сутки зафиксированы 1 453 новых зараженных Covid-19.