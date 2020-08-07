Повествующий о живущем возле линии фронта 10-летнем мальчике с Донбасса документальный фильм "Отдаленный лай собак" номинировали на престижную американскую телевизионную премию "Эмми". Об этом в соцсети сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров.

В сообщении уточняется, что лента попала в категорию "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary).

"Рядом с нами снова медиадинозавры - HBO, PBS, CNN, Netflix и др. Всего в этом году номинантов выбирали среди 2000 работ", - добавил Азад Сафаров.

По его словам, победителей назовут 20 и 21 сентября в США.

Напомним, что фильм был снят датским режиссерома Симоном Леренга Вильмоном. Картина рассказывает о жизни 10-летнего украинского мальчика Олега на протяжении года. Олег живет со своей любимой бабушкой Александрой в небольшом населенном пункте Гнутово, который располагается недалеко от линии фронта вблизи Мариуполя. На примере Олега фильм демонстрирует, что значит расти в зоне боевых действий. Таким образом, "Отдаленный лай собак" раскрывает последствия войны, обрушившейся на детей востока Украины.

В 2018 году "Отдаленный лай собак" вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

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