В деле о задержании 33 россиян под Минском заговорили об украинском следе.

Впервые о нем упомянул сам Александр Лукашенко. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что именно Украина сообщила Беларуси о заброске второй группы россиян-диверсантов на юг страны.

Однако пока эта информация не подтвердилась - группу еще никто не видел.

А сегодня российские СМИ выпустили расследование, где утверждается, что и тех, кого уже задержал Минск, заманили в Беларусь украинские спецслужбы.

"Страна" разбиралась, так ли это.

Что заявил об Украине Лукашенко

Впервые о второй группе, которую уже якобы забросили в Беларусь, Александр Григорьевич рассказал в послании парламенту 4 августа.

"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим", - предупредил президент.

На следующий день он дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, где упомянул, что данная информация не подтвердилась, а поступила она из Украины.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Спецслужбы Украины. Мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже их обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем", - рассказал белорусский президент.

Его рассказ интересен с нескольких точек зрения.

Во-первых, по его словам, Украина рассказала о группе из 30 человек, но Бацька в эту информацию не верит, иначе бы их уже обнаружили.

То есть Лукашенко по сути заявил о дезинформации со стороны Киева. Правда, днем ранее ничего не помешало ему выдать эту "дезу" без купюр как факт в послании парламенту.

Во-вторых, интересно заявление о том, что группа, заброшенная на юг, могла "вернуться в Украину". То есть она из Украины и пришла? Беларусь граничит на юге в основном с Украиной, а с РФ - на юго-западе.

То есть либо Бацька оговорился. Либо на самом деле считает, что боевики, если они и были, то пришли с территории нашей страны.

Но в таком случае они скорее украинцы, а не россияне. Иначе получается, что российские диверсанты решили попасть в Беларусь через сопредельное враждебное государство, где велика вероятность оказаться в руках СБУ. Зачем это нужно, если РФ имеет огромную общую границу с Беларусью?

Занятная получается картина.

"Страна" уже вчера отмечала крайне примирительный в отношении России тон президентского интервью. Он впервые сказал, что высшее руководство РФ не имеет отношения к истории с ЧВК. И вообще заявил, что для Москвы нет иного кандидата на выборах в Беларуси, кроме Лукашенко.

Также он дал понять, что не выдаст Украине "бойцов ЧВК" и предположил, что вся эта ситуация вообще скоро забудется, и с Россией Беларусь помирится.

Такая смена риторики - вкупе с заявлениями об украинской дезинформации - весьма характерна. Тем более, что голоса о "руке Киева" одновременно стали раздаваться и в России.

Кто заманил "группу Шамана"?

Сегодня издание "Комсомольская правда" опубликовала расследование о том, как ЧВК-шники, арестованные в Беларуси, вообще попали в Минск.

Из статьи журналиста Александра Коца следует, что все россияне - действительно ранее служили у "Вагнера". Но на данный момент находились "в свободном поиске". Их начал обзванивать мужчина, который представился "Сергеем Петровичем" - о предложил военным поработать на охране сирийских нефтяных объектов.

Звонки поступали с сирийского номера, который оказался виртуальным. Но "вагнеровцы" Сергею Петровичу поверили - он знал многие детали их службы. А спустя время к переговорам подключился якобы представитель "Роснефти" Сергей Безинский - в самой компании о таком ничего не знают.

Он писал с подставного электронного адреса info@office-Rosneft.org, чтобы ввести в заблуждение тех, кого нанимал на работу.

С обоими общался воевавший на Донбассе Артем Миляев с позывным "Шаман", который поверил в намерения вербовщиков. После их предложения, он начал подыскивать бывших сослуживцев для этой работы.

Заказчики предлагали сформировать пять групп в целом до 180 человек. Часть из них должны были якобы ехать в Венесуэлу (для этого наемникам звонили с такого же виртуального номера в Каракасе).

За рекрутинг "Шаману" заплатили 14 тысяч долларов. Издание располагает фотографией человека, который отправлял их через терминал.

Вылеты к местам работы планировался через Минск. В частности, группа, которая вербовалась в Венесуэлу, собиралась проследовать по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас. Электронные билеты на вылет из Минска пришли координатору поездки, который встречал группу в Минске.

Билеты, как выяснило издание, покупались через Украину. Это подтверждается документом "Турецких авиалиний".

Также установлено, что в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must go украинская комания "Изи тревел Украйнс" (зарегистрирована во Львове, тел. +380975500325).

При этом в качестве консолидатора данной группы билетов в системе бронирования указана Анна Алейник, телефоны +380442228500 и +380952945511.

Заезжая в Беларусь, первая партия ЧВК-шников предъявила договора на работу компании "Роснефть-Запад", которые впоследствии оказались липовыми, с поддельными печатями, утверждает "КП", сравнив подписи директора Рустамова на "договоре" поддельном и настоящем.

Сам этот директор в Беларуси давно не работает, а на данный момент находится в Самаре.

Селила в санаторий "Белорусочка" группу некая Самарина, которая после захвата группы перестала отвечать на звонки. Там им дали указание уничтожить билеты на рейс в Стамбул 25 июня - что, кстати, стало одним из главных оснований для белорусов подозревать наемников - и ждать отправки к месту работы.

Дальше все известно - их захватил белорусский спецназ. А между Минском и Москвой начался самый крупный скандал за время существования их союза. Что было бы объективно выгодно тем, кто оппонирует этому союзу.

Так есть ли украинский след в деле ЧВК?

Неизвестно, насколько правдива статья "Комсомолки". Если опубликованные данные - не фейк, то получить их издание могло только от одного источника - российских спецслужб, которые наверняка с первого дня конфликта расследуют его подоплеку.

Конечно, никто не мешал забронировать билеты через Украину кому угодно - в том числе недругам Лукашенко из России, которые могли бы таким образом попытаться отвести от себя подозрение.

Однако заявление белорусского президента о том, что Киев недавно подбросил "дезу" о новом отряде, рождает вопросы об участии украинских спецслужб и в истории с захватом первой группы. В пользу этой версии говорит и то, что сразу после задержания россиян Минск передал Украине их список. Что было похоже на благодарность за слив информации.

Роль третьей стороны - Украина это была или кто-то еще - в попытке стравить Минск и Москву, объясняет многие нестыковки в этом деле.

Главной проблемой российской официальной позиции было то, что ЧВКшники решили лететь в Стамбул через Минск - хотя из РФ это сделать гораздо проще. А также факт отмены полета и остановки в санатории, хотя улететь в Турцию военные успевали.

Понятно, что это вызвало подозрения у белорусов, и они решили действовать на упреждение.

При этом и они не могли внятно пояснить, зачем российским "боевикам" было делать все настолько открыто - въезжать организованной группой, не маскируясь и не прячась. Это противоречило версии Минска, что наемники прибыли для дестабилизации во время выборов президента.

Догадка с провокацией третьей стороны объясняет все эти нестыковки.

И есть подозрение, что Лукашенко уже в курсе новой информации по делу. Поскольку он, судя по интервью, заметно "прикрутил" враждебную риторику в адрес РФ. И начал по сути оправдываться, что это Украина вынудила его сказать о диверсантах. А сегодня внезапно созвонился с Путиным, чем подтвердил, что дело идет к разрядке. По крайней мере по итогам разговора стороны выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.

При этом президенту Беларуси история с "бойцами ЧВК" объективно интересна для того, чтобы иметь повод принять жесткие меры в отношении местного Майдана и не "допустить кровопролития", а заодно и продемонстрировать Западу сложность своих отношений с Россией (что могло стать аргументом для США и ЕС не вводить санкции против Бацьки в случае разгона Майдана). Все это и объясняет, почему Минск ухватился за это дело, а не попытался решить его в негласном порядке.

То есть, вряд ли Бацька стал пассивной жертвой дезинформации. Скорее всего, он решил использовать эту ситуацию с ЧВК вне зависимости от того, насколько реальны были доказательства их намерений дестабилизировать ситуацию в стране.