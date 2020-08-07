Обмен удерживаемыми лицами пленных на Донбассе, о котором уже сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, может состояться в ближайшее время. Несколько десятков человек могут вернуть домой.

Об этом со ссылкой на источник в делегации "Донецкой и Луганской народных республик" на переговорах контактной группы в Минске сообщает "Интерфакс".

"Обсуждается обмен в ближайшее время. Однако по цифрам речь идет не о сотнях, конечно. У нас столько не удерживается, а о скорее десятках людей с обеих сторон", - сказал он.

По его словам, Украина выдвигает абсурдные требования. "Киев выдвигает все новые требования, процедурно абсурдные. Это блокирует диалог", - добавил источник.

Напомним, в апреле в Луганской области Киев и так называемая "ЛНР" обменялись удерживаемыми лицами пленными. В Украину вернулись 11 человек, на неподконтрольную территорию - четыре.

Также мы писали, что по словам, президента Украины Владимира Зеленского, обсуждался вопрос о новом обмене удерживаемыми лицами - после завершения эпидемии. По его словам, в мае было три обмена. 135 человек вернулись в Украину. Несмотря на то, что из-за коронавируса не состоялась тогда запланированная встреча в Нормандском формате, удалось вернуть еще 20 человек.