Российскую певицу Наталью Ионову, более известную как Глюкоза, 6 августа не пустили в Украину. Ей на три года запретили въезд в страну из-за посещения аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Ионова прибыла в аэропорт "Борисполь" из Минска. В Украину она летела в личных целях. Однако пограничники, оформляя ее документы, выяснили, что она нарушала украинское законодательство и неоднократно посещала Крым после аннексии полуострова.

В Госпогранслужбе уточнили, что в ходе общения певица постоянно путалась в своих ответах, а в начале утверждала, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

"За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву.

Также мы писали, что СБУ закрыла въезд в Украину певцу Сюткину.