Когда и как праздновать Ореховый Спас. Фото: pikist
Когда и как праздновать Ореховый Спас. Фото: pikist

Православные украинцы 29 августа отмечают Ореховый или Хлебный Спас, который символизирует окончание жатвы и начало посева озимых культур. Хозяйки в этот день пекут хлеб и собирают в саду орехи. Третий Спас неизменно связан с приходом осени и заготовками к зиме.

Что известно про Ореховый Спас

Ореховый Спас еще называют Третьим, Полотняным или Нерукотворным. Его празднуют после Успения Богородицы 28 августа. В череде августовских Спасов он идет последним. В этот день принято запасать зерно на зиму, печь хлеб из муки нового урожая и собирать лесные орехи.

Название Нерукотворного Спаса связано с появлением первой божественной иконы Иисуса Христа. Согласно христианской легенде, больной проказой царь Месопотамии Авгарем приказал своему придворному художнику посетить проповедь Спасителя и нарисовать его портрет. Лик святого правитель хотел использовать, чтобы исцелиться. 

Из-за огромного числа верующих портретист не мог подступиться ближе к мессии и разглядеть его лицо. Однако Иисус Христос сам подошел к мастеру и приложил лицо к холсту, запечатлев на нем свой лик. Иконописец принес полотно царю, который со временем действительно выздоровел.

После этого царь разместил нерукотворную икону при въезде в город Эдесса. Позже явленный образ Спасителя перенесли в Константинополь и начали писать с него первые иконы. Во время Четвертого крестового похода в 1204 году святыня была похищена из храма Святой Софии (сейчас мечеть Айя-София, Ред.), ее сегодняшнее местонахождение неизвестно. 

Что святят в церкви

В храмах принято святить все те же дары природы, что и в предыдущие Спасы: мед, яблоки, виноград, груши. Приносят также свежий хлеб и другую выпечку из зерна, которая символизирует достаток и здоровье в семье. Но главным на освящении в Ореховый Спас становятся орехи и ореховые перепонки с кожурой и листьями, которые используют для приготовления лечебных настоек в домашних условиях. Еще святят ореховые ветви, из которых делают банные веники.

В селах и за городом по-прежнему освящают колодцы и другие источники с питьевой водой. Нередко в храмах старались освятить полотно и лен из которых позже делали одежду и постельное белье.

Спас Ореховый 2020

Главные запреты и приметы дня

Праздничное утро субботы начинается в церкви за службой. Нуждающихся угощают выпечкой (иногда его пекут с раннего утра, добавляя зёрна, орехи и изюм в тесто), беднякам подают милостыню. Считается, что отказ просящему в праздник - большой грех.  

Сегодня не ссорятся с близкими, не желают зла, чтобы мысли не вернулись бумерангом. За столом благодарят Спасителя за урожай. В центре стола ставят хлеб. Важно проводить праздник с молитвой. 

Праздник 29 августа

28 августа вместе с Успением Богородицы оканчивается двухнедельный пост, поэтому ограничений в еде на Ореховый Спас уже нет.

В народе есть поверье, что в праздник необходимо купить постельное белье из натуральных тканей или льняную рубашку, которая защитит от сглаза и поможет выздоровлению от болезни.  

В старину третий спас еще называли Холодный из-за прихода осени. Если выдался похожий и теплый день - зима будет короткой, а запасов хватит сполна. Если день был жарким - вторая половина сентября будет дождливой и холодной. Если шел дождь - осень должна быть теплой.

Богатый урожай орехов говорил о хорошем урожая хлеба через год. Отлет журавлей с ласточками на юг предвещал заморозки на Покров 14 октября. 

Поздравления с праздником

Пусть Третий Спас - Ореховый

Порадует тебя успехами,

Семье здоровье принесет,

Пусть счастье близких непременно ждет!

с ореховым спасом открытки

Пусть Ореховый Спас подарит силу и выдержку перед любыми жизненными испытаниями. В семье пусть царит благополучие, а на душе пребудет тихая радость. 

ореховый спас картинки

Желаю, чтобы осень непременно была солнечной. Пусть Господь бережет тебя и родных.

Хлебный спас поздравления

С Ореховым и Хлебным Спасом! Пусть сил хватает, чтобы помогать себе и близким, спасая родных из жизненных передряг.

ореховый спас картинки

Пусть подобно тому, как орех защищает скорлупа, тебя оберегает от невзгод ангел-хранитель. Желаю сладкой жизни, успехов и радости!

с ореховым спасом

Со светлым и хлебосольным праздником Спаса! 

ореховый спас картинку скачать

Пусть богатым на урожай будет Хлебный спас, на праздничном столе угощений будет в избытке.

ореховый спас картинки

Желаю, чтоб Ореховый Спас принес необычайно щедрый урожай: снопы радости и корзины успеха, полные мешки со здоровьем. Чтобы закрома были наполнены взаимопониманием и благополучием. 

ореховый спас картинки

 

Со Спасом

В день Горіхового Спаса бажаю тепла і затишку в оселі. Нехай здоров'є буде міцним як горіхова шкаралупа, а небо чистим як джерельна вода. 

с ореховым спасом

Чтоб жизнь была долгой и сладкой,

Семья полнилась счастьем и достатком,

Чтобы - радость круглый год,

Спас Ореховый отмечает весь народ!

горіховий спас привітання

Бажаю любові, віри і взаєморозуміння! З Хлібним Спасом!

з горіховим спасом

Встречай осень Ореховым Спасом, пусть сезон радует богатым урожаем, а украшением семейного стола  станет сдобный каравай.

с ореховым спасом

Пусть Бог исправно защищает вас,

Готовьте свежий хлеб и пейте квас,

Встречайте праздник с семьей дружно,

Чтобы судьба к вам отнеслась великодушно!

Ореховый спас

Со Спасом Холщовым вас поздравляю! Желаю щедрых запасов на зиму и финансов впрок!

с ореховым спасом картинки

 

хлебный спас картинки

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.