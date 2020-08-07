Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области опровергло информацию о своей причастности к обыскам, которые накануне проводились в домах людей, связанных с бизнесменом и главой Общественного совета Днепра Геннадием Корбаном.

"Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области не принимали участия в следственных действиях, которые проводит ГФС (Государственная фискальная служба Украины - Ред.) у представителей коммерческих структур в Днепре, связанных с публичными фигурами в том числе", - говорится в сообщении УСБУ в Днепропетровской области.

Также в сообщении говорится, что спецслужба действует исключительно в пределах заданий и полномочий, определенных действующим законодательством.

В сообщении СБУ имени бизнесмена не называют, но 6 августа, Геннадий Корбан заявил об обысках в домах его бизнес-партнеров, которые проводили сотрудники СБУ и налоговой полиции.

Отметим, что Корбан является близким соратником мэра Днепра Филатова, который сейчас вместе с несколькими другими мэрами создал партию "Пропозиция".

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Днепра Филатов предлагает назвать одну из улиц в городе именем Коломойского.

Также мы сообщали, что Геннадий Корбан выиграл в ЕСПЧ дело против Украины.