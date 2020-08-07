В Украине увеличилось число сложных случаев заболевания Covid-19, также стало больше новых случаев коронавируса среди детей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, в пятницу, 7 августа.

"У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболели 1 453 человека. Из них 103 ребенка и 93 медицинских работника. Были госпитализированы 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди, которые находятся в тяжелом течении болезни", - сказал он.

Также министр здравоохранения добавил, что последние 24 часа в нашей стране зафиксировано 33 летальных случая. Выздоровел 531 пациент.

"Общаясь с врачами (я слышу, что) у нас очень много стало сложных случаев. Она очень тяжело переносится – эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация... Цифры поражают каждый день. Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении к карантинным правилам!", - подытожил Степанов.

Степанов о цифрах коронавируса с четвертой минуты

Напомним, в Украине уже три дня подряд фиксируют антирекорды по числу новых заражений Covid-19. По состоянию на 7 августа, уже 78 261 человек заразились коронавирусом с начала эпидемии.

За последние 24 часа больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировано в Киеве, Одесской и Львовской областях.