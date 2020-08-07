В четверг, 6 августа, на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, по данным спасателей, инцидент произошел около 16:36 в Голосеевском районе на Столичном шоссе. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли 3 человека и столько же пострадало.

В ГСЧС отметили, что для деблокации тел погибших привлекалось 15 человек и 3 единицы техники.

Напомним, ранее мы публиковали видео момента ДТП на Бессарабке в Киеве с участием курьера пиццерии.

Также мы писали, что отремонтированная дорога Киев - Харьков стала эпицентром смертельных ДТП.