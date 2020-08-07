В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП. Погибших из машин вытаскивали спасатели. Фото
В четверг, 6 августа, на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.
Так, по данным спасателей, инцидент произошел около 16:36 в Голосеевском районе на Столичном шоссе. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли 3 человека и столько же пострадало.
В ГСЧС отметили, что для деблокации тел погибших привлекалось 15 человек и 3 единицы техники.
Напомним, ранее мы публиковали видео момента ДТП на Бессарабке в Киеве с участием курьера пиццерии.
Также мы писали, что отремонтированная дорога Киев - Харьков стала эпицентром смертельных ДТП.
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