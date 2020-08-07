Вчера вечером, 6 августа, во львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые провели операцию по пересадке поджелудочной железы. Вопрос трансплантации является "сверхприоритетом для Минздрава".

Об этом cказал в ходе ежедневного онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. В общем сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки. И третья операция - человеку пересадили почки и поджелудочную железу", - рассказал Степанов.

По его словам, вопрос трансплантации является "сверхприоритетом для Минздрава". "Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость, чтобы мы наших граждан не отправляли за границу. Потому что мы ежегодно отправляем их, перечисляем (деньги - Ред). Например, в этом году миллиард гривен заложено на лечение людей за рубежом", - добавил он.

Также он отметил, что если развить трансплантацию в нашей стране, то количество людей, которым можно будет спасти жизни, "увеличится в разы". Степанов добавил, что в Украине подобные операции стоят дешевле, иногда в четыре-пять раз.

"Каждый год у нас в трансплантации нуждаются более 5 000 человек. Каждый день у нас умирает примерно девять человек, которые не дождались трансплантации", - подытожил министр.

Степанов о трансплантации с седьмой минуты

Напомним, в июле, в Киеве хирурги Института сердца Минздрава Украины впервые за 15 лет успешно провели операцию по трансплантации сердца.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране программу по трансплантации органов в течение двух лет.