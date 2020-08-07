Президент США Дональд Трамп подписал указ против китайского сервиса TikTok. Он призван "ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения для соцсетей".

Спустя 45 дней в США будут запрещены любые сделки с компанией ByteDance Ltd, которая владеет TikTok, если, конечно, до этого времени она не согласится продать приложение американцам.

В Украине тиктоком пользуюется два с половиной миллиона человек, включая дочку президента Владимира Зеленского. Разбирались, чего им ждать от решения американских властей.

Почему запрещают TikTok

Указом Трампа запрещается покупка рекламы в приложениях или соглашения о том, что TikTok, а также китайский мессенджер WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет TikTok блокирует все сделки с участием ByteDance или её дочерних компаний.

Американские спецслужбы считают, что сервис, которым владеет китайская компания, могут использоваться для сбора персональных данных американцев. В частности, отслеживать передвижения сотрудников американских правительственных структур, собирать сведения и использовать их для шантажа или с целью шпионажа.

Кроме того, Трамп заявлял, что с помощью TikTok может распространяться дезинформация, а в самом приложении политически невыгодные Китаю темы подвергаются цензуре. Например, протесты в Гонконге или обращение с уйгурами.

Выход в США видят один - купить самое популярное приложение в мире у китайской компании. По словам Трампа, работа TikTok в США будет вообще прекращена, если до 15 сентября приложение не продадут американской компании.

Использование TikTok на федеральных правительственных телефонах уже запретили в Министерстве внутренней безопасности, Управлении транспортной безопасности и Вооруженных силах США. Аналогичные меры в США предприняли в отношении приложения WeChat, которое принадлежит китайской компании Tencent.

Госсекретарь США Майк Помпео на днях заявил об ужесточении политики против китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.

"Мы хотим, чтобы не заслуживающие доверия китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений", - сказал Помпео.



Он анонсировал, что США будут работать над тем, чтобы китайские компании не могли устанавливать подводные кабели связи. Также, по его словам, будут ограничиваться возможности китайских "облачных" сервисов по сбору, хранению и обработке данных.

Что заявили в китайской компании и Пекине

Менеджмент TikTok неоднократно отрицал обвинения в том, что платформа контролируется китайскими властями или делится с ними данными подписчиков. А на прошлой неделе в компании заявили, что не собираются покидать американский рынок.

"Мы здесь надолго, продолжайте делиться своим голосом через наше приложение и давайте защитим TikTok", - заявила директор TikTok по Северной Америке Ванесса Паппас.

В Пекине раскритиковали давление на TikTok, назвав ситуацию открытым запугиванием.

"Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", - сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Также в МИД Китая назвали действия Вашингтон политической манипуляцией.

При этом издание China Daily опубликовало статью, в которой говорится, что Китай примет ответные меры на попытки вынудить ByteDance продать приложение TikTok.

Переговоры о продаже

Заявление Трампа последовало после бурных переговоров между Белым домом, ByteDance и потенциальным покупателем - Microsoft. Стороны не смогли договориться, но, ожидается, что переговоры продолжатся.

Microsoft выбрали, поскольку компания столкнется с меньшим количеством нормативных препятствий. Причем, как пишет Financial Times, Microsoft расширил свое первоначальное предложение и теперь готов приобрести бизнес TikTok не только в США, но и во всем мире.

Трамп заявил, что поддержит такую сделку, если бюджет получит значительную часть от стоимости сделки.

Цена сделки колеблется от $10 млрд до $30 млрд. При этом в ByteDance оценивают TikTok более чем в $50 млрд и хотят сохранить за собой долю предприятия.

Если ByteDance согласится продать TikTok, то в течение года она должна будет передать коды программирования.

"Дело TikTok узаконивает тактику вымогательства"

Основатель Telegram Павел Дуров выразил мнение, что действия США против TikTok создают опасный прецедент, который в конечном итоге может убить интернет как поистине глобальную сеть.

По его словам, дело TikTok узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами, где заставляли компании продавать части своего бизнеса инвесторам, имеющим тесные связи с их правительствами.

"На протяжении десятилетий США воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова. Но теперь, когда Китай начал заменять их в качестве основного бенефициара мировой торговли, США, похоже, стали менее восторженными в отношении этих ценностей. Это прискорбно, потому что миллиардам людей на этой планете все еще нравится идея открытого и взаимосвязанного мира", - написал Дуров.

Он предположил, что вскоре каждая крупная страна, вероятно, будет использовать национальную безопасность как предлог для раскола международных технологических компаний.

Пять фактов о TikTok

Социальная видеосеть TikTok особенно популярна среди подростков. Она имеет около миллиарда пользователей в 150 странах. В США TikTok пользуются около 80 млн.

В TikTok можно обмениваться 15-секундными видеороликами. Обычно пользователи на них поют под фонограмму, танцуют, показывают скетчи и т.д.

Все аккаунты открытые, но можно ограничить доступ к контенту. Также в TikTok можно посылать личные сообщения друзьям.

Больше всего пользователей приложения живут в США и, до недавнего времени, в Индии.

В Индии власти заблокировали эту платформу, как и некоторые другие китайские приложения.

Как отразится решение Трампа на украинцах

В Украине китайским приложением пользуются около 2,5 млн человек, но аудитория продолжает расти. Аккаунты в TikTok есть у таких ритейлеров, как "Розетка", "Ева," "Цитрус", "Алло", Comfy.

TikTok пользуется дочь президента Владимира Зеленского Саша. Она снимает смешные видео с братом Кириллом и танцует под Винника. Ранее мы собрали такие видео в одном клипе.

Кстати, одним из популярных видео в украинском сегменте TikTok стал ролик с танцующим Зеленским.

Что означает для украинцев американский удар по Тик-Ток?

Скорее всего, через 45 дней это приложение исчезнет из Google Play и App Store. То есть установить его на смартфон из магазинов приложений будет нельзя.

С другой стороны, уже установленное приложение будет работать. А скачать его заново можно будет на альтернативных площадках (по крайней мере для андроид-смартфонов). У многих фирм-производителей мобильных есть собственные магазины приложений, в которых есть и Тик Ток.

То есть соцсеть не отключится и продолжит работать.

Тем более, что есть вероятность продажи сервиса американцам. Тогда вопрос будет снят сам собой.