"Страна уже писала о ситуации вокруг "Мотор Сичи".

Напомним: на днях группа DCH Александра Ярославского сообщила, что заходит на предприятие вместе с китайским покупателем Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Информация буквально сразу пошла на Шанхайскую биржу и в Антимонопольный комитет (Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она ранее подавала совместно с ГК "Укроборонпром" и уже с DCH подала новый запрос на согласование сделки).

Но уже 6 августа последовала реакция властей. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину, СНБО и СБУ срочно изучить вопросы влияния отчуждения стратегических предприятий на экономическую безопасность страны. Причем единственное предприятие, которое было упомянуто - это "Мотор-Сич".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что уже "принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий".

Впрочем, вся эта цепочка событий- только вершина айсберга. На самом деле "за кулисами" разворачиваете не менее захватывающая история.

"Страна" узнала из своих источников новые подробности этого дела.

Как акции "Мотор Сичи" разблокировали и снова арестовали

Кроме заявлений по "Мотор Сичи" со стороны властей, вчера произошло еще одно событие, о котором общественности пока мало известно,

Офис генерального прокурора 6 августа (то есть в тот же день, как Зеленский сделал заявление по "Мотор Сичи") подал ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об аресте имущества, в частности простых именных акций акционерного общества "Мотор Сич". В этот же день суд удовлетворил это ходатайство и предписал наложить арест в рамках уголовного дела от 6.07.2017 года (то самое расследование, которое ведет СБУ по "Мотор Сичи")

В решении суда перечислены акции, на который накладывается арест. В том числе около 208 тысяч акций на счетах Skyrizon Aircraft Holdings Limited, малоизвестных компаний с регистрацией в Панаме и Британских Виргинских островах (Business House Helena AG, Waldo Trade Ltd, Granum Corporation и др.), в ОТП банке и т.д.

Арест наложен с остановкой всех операций, в том числе, переводов, списаний ценных бумаг. любым депозитарным учреждениям запрещено вносить в систему депозитарного учета любые изменения, касающиеся идентификации собственников или перехода права собственности.

То есть, акции "Мотор Сичи" на сегодняшний день полностью заблокированы.

Собственно, под арестом они были и раньше. Представители китайской стороны несколько раз безуспешно пытались их разблокировать через украинские суды.

Но, как стало известно "Стране" из своих источников, буквально на днях, после того как появилось заявление от Ярославского о вхождении в "Мотор Сич" один из райсудов Киева в один день снял арест с акций предприятия.

"С Ярославским через украинское представительство китайского покупателя договорились, что он какое-то время подержит эти акции у себя и оперативно организовали разблокировку", — рассказал источник.

Интересы китайской стороны в Украине представляет компания "Синьвей Украина", которую возглавляет муж нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко Антон Зацепин.

"Рассчитывали порешать с Байденом после выборов"

То есть, китайцы резко поменяли тактику. Если ранее они годами ждали разрешения от АМКУ, то сейчас готовили "блиц-криг".

Момент был выбран удачно, так как властям США, которые держали ситуацию с "Мотор Сичью" на контроле, сейчас не до Украины.

Впрочем, план все же дал сбой.

"Госдеп отреагировал, пошли звонки в ОП, и тут же последовала реакция", — говорит наш источник.

По его словам, вхождение в эту сделку якобы, была личная инициатива Ярославского.

"Его попросили подержать акции до окончания выборов в США. Идет расчет на то, что к власти придут демократы и с Байденом китайцам удастся порешать, чтоб он снял тему "Мотор Сичи", — рассказал источник.

Впрочем, другие собеседники "Страны" говорят, что Ярославский без одобрения Банковой вряд ли бы пошел в этот проект. То есть, не исключено, что у Зе сначала дали добро на "дружбу с китайцами", а после того, как пошла реакция Госдепа от всего открестились.

По словам источника, близкого к переговорному процессу, американские инвесторы не изменили своих планов по "Мотор Сичи", и не намерены уступать предприятие китайцам.

"Если это не поможет (арест акций и реакция украинской власти - Ред.) далее пойдут санкции Госдепа, Минфина США на всех, кто имеет отношение к сделке", — говорит источник.

Из этого следует два вывода. Во-первых, между китайцами и американцами начинается настоящая "рубка" за "Мотор Сич". Во-вторых, в этой войне украинский власти заняли сторону Вашингтона. Пока неясно, как отреагирует на происходящее официальный Пекин. В прошлый раз, когда США резко раскритиковали сделку по "Мотор Сичи", Китай привел цифры по торговле с Украиной (а они в последние годы существенно выросли) и намекнул, что "все может поменяться".