Война между китайцами и американцами за
Война между китайцами и американцами за "Мотор Сич" выходит на новый уровень. Фото из открытых источников

"Страна уже писала о ситуации вокруг "Мотор Сичи". 

Напомним: на днях группа DCH Александра Ярославского сообщила, что заходит на предприятие вместе с китайским покупателем Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Информация буквально сразу пошла на Шанхайскую биржу и в Антимонопольный комитет (Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она ранее подавала совместно с ГК "Укроборонпром" и  уже с DCH подала новый запрос на согласование сделки).

Но уже 6 августа последовала реакция властей. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину, СНБО и СБУ срочно изучить вопросы влияния отчуждения стратегических предприятий на экономическую безопасность страны. Причем единственное предприятие, которое было упомянуто - это "Мотор-Сич".

Секретарь  СНБО Алексей Данилов сообщил, что уже "принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий". 

Впрочем, вся эта цепочка событий- только вершина айсберга. На самом деле "за кулисами" разворачиваете не менее захватывающая история.

"Страна" узнала из своих источников новые подробности этого дела.

Как акции "Мотор Сичи" разблокировали и снова арестовали

Кроме заявлений по "Мотор Сичи" со стороны властей, вчера произошло еще одно событие, о котором общественности пока мало известно,

Офис генерального прокурора 6 августа (то есть в тот же день, как Зеленский сделал заявление по "Мотор Сичи") подал ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об аресте имущества, в частности простых именных акций акционерного общества "Мотор Сич". В этот же день суд удовлетворил это ходатайство и предписал наложить арест в рамках уголовного дела от 6.07.2017 года (то самое расследование, которое ведет СБУ по "Мотор Сичи")

В решении суда перечислены акции, на который накладывается арест. В том числе около 208 тысяч акций на счетах Skyrizon Aircraft Holdings Limited, малоизвестных компаний с регистрацией в Панаме и Британских Виргинских островах (Business House Helena AG, Waldo Trade Ltd, Granum Corporation и др.), в ОТП банке и т.д.

Арест наложен с остановкой всех операций, в том числе, переводов, списаний ценных бумаг. любым депозитарным учреждениям запрещено вносить в систему депозитарного учета любые изменения, касающиеся идентификации собственников или перехода права собственности.

То есть, акции "Мотор Сичи" на сегодняшний день полностью заблокированы. 

приговор суда

приговор суда

Собственно, под арестом они были и раньше. Представители китайской стороны несколько раз безуспешно пытались их разблокировать через украинские суды. 

Но, как стало известно "Стране" из своих источников, буквально на днях, после того как появилось заявление от Ярославского о вхождении в "Мотор Сич" один из райсудов Киева в один день снял арест с акций предприятия. 

"С Ярославским через украинское представительство китайского покупателя договорились, что он какое-то время подержит эти акции у себя и оперативно организовали разблокировку", — рассказал источник.

Интересы китайской стороны в Украине представляет компания "Синьвей Украина", которую возглавляет муж нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко Антон Зацепин. 

"Рассчитывали порешать с Байденом после выборов"

То есть, китайцы резко поменяли тактику. Если ранее они годами ждали разрешения от АМКУ, то сейчас готовили "блиц-криг".

Момент был выбран удачно, так как властям США, которые держали ситуацию с "Мотор Сичью" на контроле, сейчас не до Украины.

Впрочем, план все же дал сбой.

"Госдеп отреагировал, пошли звонки в ОП, и тут же последовала реакция", — говорит наш источник.

По его словам, вхождение в эту сделку якобы, была личная инициатива Ярославского.

"Его попросили подержать акции до окончания выборов в США. Идет расчет на то, что к власти придут демократы и с Байденом китайцам удастся порешать, чтоб он снял тему "Мотор Сичи", — рассказал источник.

Впрочем, другие собеседники "Страны" говорят, что Ярославский без одобрения Банковой вряд ли бы пошел в этот проект. То есть, не исключено, что у Зе сначала дали добро на "дружбу с китайцами", а после того, как пошла реакция Госдепа от всего открестились.

По словам источника, близкого к переговорному процессу, американские инвесторы не изменили своих планов по "Мотор Сичи", и не намерены уступать предприятие китайцам.

"Если это не поможет (арест акций и реакция украинской власти - Ред.) далее пойдут санкции Госдепа, Минфина США на всех, кто имеет отношение к сделке", — говорит источник.

Из этого следует два вывода. Во-первых, между китайцами и американцами  начинается настоящая "рубка" за "Мотор Сич". Во-вторых, в этой войне украинский власти заняли сторону Вашингтона. Пока неясно, как отреагирует на происходящее официальный Пекин. В прошлый раз, когда США резко раскритиковали сделку по "Мотор Сичи", Китай привел цифры по торговле с Украиной (а они в последние годы существенно выросли) и намекнул, что "все может поменяться".

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