В июле Национальный союз журналистов (НСЖУ )зафиксировал 5 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ. Большинство пострадавших - телевизионщики. Всего же за 7 месяцев 2020 года зафиксировано 45 инцидентов с применением силы против журналистов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Так, 2 июля в Запорожье журналисты местного телеканала "Z" совместно с представителями общественной организации проводили съемку относительно жестокого обращения с животными. Неожиданно один из пенсионеров, которые просто находились рядом, агрессивно отреагировал на проведение видеосъемки и нанес удар палкой по видеокамере. В комментарии НСЖУ гендиректор телеканала Дмитрий Великанов сообщил, что журналистка Яна Потоцкая пыталась остановить мужчину, но это ей не удалось. Оператор Илья Горняк получил удар по руке и камере, но серьезных травм не получил.

"Правоохранители не хотели открывать уголовное производство, но коллектив канала настоял на этом. Сейчас дело находится в суде. Сам нападающий уже покаялся, попросил прощения и согласен на мировое соглашение", - отмечает гендиректор Дмитрий Великанов.

В тот же день пострадала журналистка телеканала "Украина" Дарья Мельник. Инцидент произошел в Железном Порту на Херсонщине. В одном из кафе работники начали толкать и выгонять журналистку и обвинили медийщиков в том, что они якобы провокаторы. Съемочная группа провела 10 часов в полицейском участке, давая показания. Возбуждено уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности.

Резонансный случай произошел 14 июля в Харькове. Съемочные группы канала "АТН", медиагруппы "Объектив", 112 канала освещали трагический случай самоубийства местной жительницы, которая задушила собственного сына. Журналисты прибыли к месту происшествия, где на них напал родственник погибшей. Сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы "Объектив" Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Далее начал угрожать журналистке телеканала "АТН" и догонять оператора Владислава Самойлова, крушить машину канала, так же он сломал две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару.

"Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такова, что это мы чуть ли не провоцировали нападение, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, который оператор потерял, убегая", - рассказала редактор новостей "АТН" Наталья Диденко.

Впрочем, канал решил добиваться реакции от правоохранителей, достучался до руководства местной полиции, после чего было открыто производство. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля 2020 неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе. У журналиста диагностировали ушиб лица и головы.

"Около двух часов ночи я прибыл на место пожара складских помещений с целью освещения инцидента. На шее у меня висело удостоверение журналиста. На территорию объекта я не заходил, а остановился на улице, возле пожарной машины. Через несколько секунд после того, как я включил камеру, на меня начали кричать 2 женщины. Они подбежали ко мне, начали закрывать камеру и требовать, чтобы я покинул территорию. Я акцентировал внимание на удостоверении журналиста, сообщил, что я выполняю свой профессиональный долг и нахожусь на улице, а не на частной территории. За это время, к женщинам присоединился еще мужчина, который ругался, оскорблял и угрожал. Неожиданно он ударил меня в голову, на что я рефлекторно нанес ответный удар. После этого он набросился на меня и начал избивать. Пожарные, которые находились рядом, разняли драку", - рассказал пострадавший.

После вызова полиции Назарец поехал в участок, где написал заявление, а дальше - зафиксировал побои в травмпункте. Следственные действия продолжаются.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают применение силы к работникам СМИ и отмечают, что граждане бросаются на журналистов, потому что не боятся ответственности за свои действия.

"Журналисты не должны бояться выезжать на место происшествия, не должны остерегаться выполнять свои профессиональные обязанности. В случае инцидентов наши коллеги обращаются в Национальную полицию и рассчитывают на оперативные расследования и соответствующие наказания обидчиков. Но без прецедентов наказания новых атак не остановить", - заявил Томиленко.

Напомним, ранее в НСЖУ рассказали, где и за что нападали на журналистов в мае.

Также мы писали, что глава НСЖУ осудил привлечение журналистов к спецоперации СБУ и полиции против киевского террориста.