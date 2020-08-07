В Украине, где три дня подряд фиксируют антирекорды по числу новых заражений Covid-19, по состоянию на 7 августа, уже 78 261 человек заразились коронавирусом с начала эпидемии. За сутки наибольший прирост по заболевшим - в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За все время пандемии в Украине выздоровели - 43 055 человек, летальных случаев зафиксировали 1 852.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 7 августа.

Львовская область - 10 572 заболевших (+152 за сутки);

- Киев - 9 178 (+186 случаев);

- Ровенская область - 6 638 (+100);

- Черновицкая область - 6 477 (+94);

- Закарпатская область - 5 615 (+76);

- Ивано-Франковская область - 5 426 (+131);

- Волынская область - 4 162 (+54);

- Харьковская область - 4 527 (+146);

- Киевская область - 3 058 (+78);

- Одесская область- 3 904 (+156);

- Тернопольская область - 3 212 (+35);

- Винницкая область - 2 932 (+34);

- Житомирская область - 2 064 (+28);

- Днепропетровская область - 1 508 (+16);

- Хмельницкая область - 1 286 (+29);

- Черкасская область - 975 (+6);

- Донецкая область - 945 (+4);

- Черниговская область - 965 (+28);

- Запорожская область - 895 (+5);

- Кировоградская область - 714 (+1);

- Николаевская область - 682 (+16);

- Сумская область - 636 (+42);

- Полтавская область - 489 (+12);

Напомним, по данным на сегодня, число зараженных коронавирусом на планете перевалило за 19 миллионов.

Также мы писали, что антирекорд за 4 августа вывел Украину на пятое место по приросту заболеваемости коронавирусом в Европе. "Страна" разбиралась, почему в нашей стране фиксируют рекорды по новым случаям Covid-19.