В Болгарии в ночь на пятницу, 7 августа, полиция снесла палаточные городки протестующих в Софии, Пловдиве и Варне. Также известно о нескольких задержаниях.

Об этом в Facebook сообщает "Балканский обозреватель".

События начали разворачиваться после 04:00. Полиция объявила протестующим, что их действия нарушают закон о дорожном движении.

В Софии около 05:00 все палатки и личные вещи манифестантов были выброшены на тротуар. У митингующих было несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после чего палатки и все остальное погрузили на грузовик и вывезли.

Сейчас движение в городе полностью восстановлено. Между тем, ранее некоторые магистрали были заблокированы участниками антиправительственных акций. Известно о нескольких задержанных манифестантах.

Министерство внутренних дел сообщило, что "уважает и гарантирует право граждан на мирный протест в защиту своих прав", однако этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".

"Мы вновь призываем как протестующих, так и всех других граждан, которые не поддерживают протесты, соблюдать Конституцию и законы страны", - заявили в МВД.

Протестные выступления в Болгарии длятся уже почти месяц. Главные требования манифестантов - отставка правительства и главного прокурора.

Напомним, в начале лета премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним. По мнению главы болгарского кабинета министров, для слежки использовался беспилотный летательный аппарат.

Также мы писали, что президент Болгарии опроверг обвинения в якобы использовании дрона для фотографирования премьера. Он сообщил, что поручил Службе национальной безопасности Болгарии расследовать дело и выяснить происхождение фотографий.