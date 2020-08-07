Членов ЧВК "Вагнера", которые были задержаны под Минском 29 июля, и выдачи которых теперь требует Киев, в Беларусь могли выманить украинские спецслужбы.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Ссылаясь на источник в российских спецслужбах, издание пишет, что членов частной военной компании завербовал некий "Сергей Петрович". Он обзвонил "вагнеровцев", предлагая поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. Ему требовалось 90 человек. Позже он предложил увеличить группу до 180.

На мобильных высвечивался код арабской республики (+963-931-42-562), но номер был виртуальным. Он не зарегистрирован в сотовых сетях, с него доступны только исходящие звонки.

Во время разговоров "Сергей Петрович" интересовался уровнем подготовки и опыта, расспрашивая о навыках управления "Буками", о том, знакомы ли они с российскими военными на Донбассе.

При этом якобы он оперировал такими фактами, что казалось, что он один из боссов ЧВК "Вагнера" или даже высокопоставленный чин из Минобороны. Ему вызвался помочь один из воевавших на Донбассе, Артем Миляев с позывным "Шаман". А в мае к переговорам подключился некий Сергей Викторович Безинский, который представился менеджером по безопасности "Роснефти". Хотя человек с такими данными не значится в штате российской компании. Он сбросил свою почту info@office-Rosneft.org. Адрес перестал работать спустя двое суток после ареста россиян - 31 июля.

В конце мая "Шаман" оправил на эту почту анкетные данные "вагнеровцев" с фотографиями и реквизитами банковских карт - для начисления зарплаты в будущем. В итоге "Шаману" за посредничество сбросили на карту 14 тысяч долларов. Их положил на счет через банкомат.

В июле "Шаману" сообщили, что "Сергей Петрович" погиб в Ливии. И на него вышел новый "куратор". Он звонил с венесуэльского номера (+5-841-291-01-091). Это номер консульского отдела посольства России в Каракасе, но позже оказалось, что номер, с которого звонили, также виртуальный.

Новый связной попросил переориентироваться под "проекты "Роснефти" в Венесуэле и разбить наемников на пять групп - каждая с своим командиром: "Шаман" (Миляев), "Юрич" (Кривенко), "Саныч" (Белик), "Парадокс" (фамилия неизвестна), "Админ" (фамилия неизвестна).

Четыре отряда должны были выехать в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. В первой партии были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе.

Вылетать из Минска в Каракас должны были 25 июля. Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет. Авиабилеты выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go, зарегистрированной в Киеве, однако с указанием на билетах реквизитов туристической компании Coral Travel.

Через офис "Турецких авиалиний" в Москве позже выяснили, что они приобретались в агентстве, зарегистрированном на территории Украины.

При этом в качестве консолидатора данной группы билетов в системе бронирования указана Анна Алейник, телефоны украинские - +380442228500 и +380952945511.

А в цепочку приобретателей была встроена под брендом Must go украинская комания "Изи тревел Украйнс", зарегистрированная во Львове.

Билеты для группы "Саныча" покупались украинской фирмой "Эйр Лайф Логистик" (Киев, Печeрский район, улица Предславинская, 11). Руководитель - Кашперская Алена Александровна, фирма также зарегистрирована в январе 2020 года.

Билеты "вагнеровцев" потом на 24 июля аннулировали и перебронировали на 30 июля. Затем бронь для большинства ее членов была отменена и на 30-е число.

На границе с Белоруссией россиян встречал гражданин Белоруссии Геннадий Компан. По данным российских СМИ, он мог быть привлечен сотрудничеству спецслужбами Беларуси.

На двух микроавтобусах наемников отвезли в Минск, где их разместили в санатории "Белорусочка". Там "вагнеровцам" сообщили о новой дате и что их старые билеты аннулировали. Распечатанные билеты, являющиеся уликами, попросили уничтожить. А 29 июля группу "Шамана" задержала белорусская "Альфа".

Напомним, что Киев уже затребовал выдачу задержанных членов ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что их выдадут Украине, только, если будет доказана их вина.