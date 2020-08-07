Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что в ближайшие десятилетия планету ждет кризис, который окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. По его мнению, планета столкнется с катастрофическими бедами, вызванными изменением климата.

Об этом он написал в своем блоге GatesNotes.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже... Если вы хотите понять, какой ущерб нанесет изменение климата, посмотрите на Covid-19 и распределите страдания на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические трудности, вызванные этой пандемией, - это то, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире", - уверяет миллиардер.

Основатель Microsoft сравнивает последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения. По оценке предпринимателя, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, а к 2 100 году этот показатель будет в пять раз больше.

По мнению Гейтса, чтобы избежать таких последствий, нужно направить на борьбу с изменением климата силы науки в самых разных отраслях. Принимаемые решения должны работать и в бедных странах. А начинать эту борьбу надо прямо сейчас, извлекая уроки из пандемии коронавируса - то есть действовать так же сплоченно и с таким же напряжением, как страны делают это в противостоянии с пандемией.

Миллиардер отметил, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня. "Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", - подытожил он.

Ранее мы писали, что в 2 100 году около 60% всех морских и пресноводных рыб могут исчезнуть из-за глобального потепления. Это может привести не только к экологической, но и гуманитарной катастрофе, ведь рыба является основным источником белка для более чем 3 миллиардов людей во всем мире.

Также мы сообщали о климатических изменениях в Антарктиде. Там из-за глобального потепления выпал снег зеленого цвета.