В Польше на железной дороге нашли умершего украинца. Тело обнаружили случайно - во время осмотра кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве.

Об этом сообщает "Польское радио".

Труп обнаружили еще 25 июля благодаря выезду спасателей на тушение локомотива поезда сообщением "Варшава-Берлин". По рассказу спасателей, они ощутили сильный трупный запах и затем в кустах нашли мертвеца. Человек, тело которого обнаружили, был одет в нижнее белье, а вблизи тела обнаружили части одежды и дорожную сумку.

Установить, что умерший мужчина - украинец удалось благодаря документам, которые лежали недалеко от тела. При этом разложение было настолько сильным, что в ходе проведенного вскрытия не удалось выяснить непосредственную причину смерти.

На сегодня известно, что судмедэксперт не исключил убийства, но все же более вероятной причиной смерти называет переохлаждение. Следователи ждут результатов дополнительных токсикологических анализов, взятых из останков.

По информации других польских СМИ, мужчина должен был находиться на карантине в одном из населенных пунктов в Шамотульском уезде, примерно в 130 км от места обнаружения останков. В прокуратуре говорят, что обнаруженное тело не удалось однозначно идентифицировать, поэтому дополнительно проведут тест ДНК.

Напомним, в Польше задержали пьяного украинца, который ходил по пляжу с ножом и в окровавленной одежде.

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