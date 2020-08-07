В ливанской столице Бейрут, где три дня назад прогремели мощные взрывы, начались антиправительственные протесты. Недовольные жители города обвиняют действующую власть в халатности. По их мнению, именно она привела к этой трагедии.

Об этом сообщает канал Global News, видео обнародовано на Youtube-канале.

Десятки людей протестовали у парламента в Бейруте. На видео можно разглядеть, что протестующие бросают в полицию камни. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, мощные взрывы в порту Бейрута разрушили повредили многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

По последним данным, результате взрыва погибли 149 человек, тысячи ранены, пострадали около пяти тысяч жителей города, десятки числятся пропавшими без вести.

По предварительной версии, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.