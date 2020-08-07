Капитана затонувшего в Одессе танкера "Delfi" признали виновным. Его приговорили к одному году ограничения свободы с испытательным сроком

Об сообщает издание "Думская" в своем Telegram-канале.

Данный приговор был вынесен Приморским районным судом.

"Капитана затонувшего у одесского побережья танкера "Делфи" приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год", - сказано в сообщении.

Напомним, танкер "Делфи", который в ноябре прошлого года потерпел крушение, до сих пор лежит на городском побережье. Недавние несколько попыток его поднятия провалились.

Первая попытка сдвинуть судно с месте предпринималась 24 июля. Тогда из-за тросов, которые были капроновыми, этого сделать не смогли.

После чего, во время очередной попытки достать танкер, стальные канаты, которыми решили воспользоваться так же оборвались.