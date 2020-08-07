По состоянию на утро пятницы 7 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 453 человека. Это новый печальный антирекорд, причем вот уже третий день подряд. Общее число заболевших украинцев достигло отметки в 78 261 человек. Вчера, 6 августа, в стране насчитывалось в общей сложности 76 808 зараженных.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). 

С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 852 человека (прирост за сутки + 33). Выздоровели же 43 055 человека (+ 531). Сейчас в стране болеют 33 354 человек (+ 889).

Напомним, в Минздраве объяснили украинцам, как правильно подготовиться к тесту на коронавирус

Также "Страна" рассказывала, что Лукашенко считает, что коронавирусом его заразили специально.

Кроме этого мы сообщали, что число зараженных на планете перевалило за 19 миллионов человек.

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