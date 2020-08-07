Военное руководство России впервые публично огласило условия при которых армия может применить ядерное оружие против противника. В Генеральном штабе РФ заявили, что ответный ядерный удар будет нанесен при любой ракетной атаке.

Об этом сообщает официальный орган Минобороны РФ, газета "Красная звезда".

Главное условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. При этом не будет возможности определить тип ее оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.

Как уточняется, военно-политическое руководство России автоматически получит информацию о старте ракеты, после чего определит масштаб ответных действий. Агрессия против страны определяется как попытка "уничтожения России как государства".

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". В документе перечислены дополнительные факторы, которые могут повлиять на принятие российским руководством решения о применении ядерного оружия.

Ранее "Страна" сообщала, что в США обсуждают возобновление испытания ядерного оружия.