На планете продолжается пандемия коронавируса, которую никак не удается остановить. По данным на утро 7 августа, число заразившихся Covid-19 по всему миру уже превысило 19 миллионов человек

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса.

По последним данным (по состоянию на 06.55, 7 августа - Ред.), всего в настоящий момент на планете зафиксировано 19 021 922 случая заражения, умерло уже 713 813 пациентов.

Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, тут болеют 4,8 млн человек. В Бразилии коронавирусом заражены более 2,9 млн жителей, в Индии - свыше 1,9 млн. В России - 870 187 заразившихся.

Напомним, что 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке острой формы пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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