Вчера, 6 августа, в полуразрушенную столицу Ливана - Бейрут- прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретился с местными жителями и рассказал о той помощи, которую Париж окажет этой ближневосточной стране.

А тем временем стало известно, что число жертв чудовищного взрыва в Бейруте выросло до 149 человек.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале со ссылкой на местную прессу и источники в Минздраве Ливана.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на острове Кипр нашли и допросили владельца судна, которое доставило селитру в порт Бейрута.

Так же мы рассказывали, что одного работника бейрутского порта нашли живым в море через 30 часов после страшного взрыва.