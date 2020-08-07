Минздрав показал карту распространения коронавируса в разных регионах страны. Так, за последние сутки заразилось еще 889 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 2932 случая;

Волынская область - 4162 случая;

Днепропетровская область - 1508 случаев;

Донецкая область - 945 случай;

Житомирская область - 2064 случаев;

Закарпатская область - 5615 случаев;

Запорожская область - 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 5426 случаев;

Кировоградская область - 714 случаев;

Киев - 9178 случаев;

Киевская область - 4058 случаев;

Львовская область - 10 570 случаев;

Луганская область - 146 случаев;

Николаевская область - 682 случая;

Одесская область - 3904 случая;

Полтавская область - 489 случаев;

Ровенская область - 6638 случаев;

Сумская область - 636 случаев;

Тернопольская область - 3212 случаев;

Харьковская область - 4527 случаев;

Херсонская область - 255 случая;

Хмельницкая область - 1286 случаев;

Черновицкая область - 6477 случая;

Черкасская область - 975 случаев;

Черниговская область - 965 случаев.

Напомним, после заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19. Однако Зеленский старается не проводить личных встреч с нардепами.

Как сообщала "Страна", директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.