Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

Минздрав показал карту распространения коронавируса в разных регионах страны. Так, за последние сутки заразилось еще 889 человек. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

  • Винницкая область - 2932 случая;
  • Волынская область - 4162 случая;
  • Днепропетровская область - 1508 случаев;
  • Донецкая область - 945 случай;
  • Житомирская область - 2064 случаев;
  • Закарпатская область - 5615 случаев;
  • Запорожская область - 895 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 5426 случаев;
  • Кировоградская область - 714 случаев;
  • Киев - 9178 случаев;
  • Киевская область - 4058 случаев;
  • Львовская область - 10 570 случаев;
  • Луганская область - 146 случаев;
  • Николаевская область - 682 случая;
  • Одесская область - 3904 случая;
  • Полтавская область - 489 случаев;
  • Ровенская область - 6638 случаев;
  • Сумская область - 636 случаев;
  • Тернопольская область - 3212 случаев;
  • Харьковская область - 4527 случаев;
  • Херсонская область - 255 случая;
  • Хмельницкая область - 1286 случаев;
  • Черновицкая область - 6477 случая;
  • Черкасская область - 975 случаев;
  • Черниговская область - 965 случаев.

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