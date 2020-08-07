Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 7 июля
Минздрав показал карту распространения коронавируса в разных регионах страны. Так, за последние сутки заразилось еще 889 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 2932 случая;
- Волынская область - 4162 случая;
- Днепропетровская область - 1508 случаев;
- Донецкая область - 945 случай;
- Житомирская область - 2064 случаев;
- Закарпатская область - 5615 случаев;
- Запорожская область - 895 случаев;
- Ивано-Франковская область - 5426 случаев;
- Кировоградская область - 714 случаев;
- Киев - 9178 случаев;
- Киевская область - 4058 случаев;
- Львовская область - 10 570 случаев;
- Луганская область - 146 случаев;
- Николаевская область - 682 случая;
- Одесская область - 3904 случая;
- Полтавская область - 489 случаев;
- Ровенская область - 6638 случаев;
- Сумская область - 636 случаев;
- Тернопольская область - 3212 случаев;
- Харьковская область - 4527 случаев;
- Херсонская область - 255 случая;
- Хмельницкая область - 1286 случаев;
- Черновицкая область - 6477 случая;
- Черкасская область - 975 случаев;
- Черниговская область - 965 случаев.
Напомним, после заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19. Однако Зеленский старается не проводить личных встреч с нардепами.
Как сообщала "Страна", директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.
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