На границе Таджикистана и Киргизии произошла стрельба. В результате был ранен военнослужащий киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом 6 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГПС Киргизии.

Как отметили в пресс-службе, неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели выстрел, предположительно, из охотничьего ружья, по военнослужащему. Пограничник получил сквозное ранение руки.

По поводу инцидента была организована встреча представителей пограничников двух государств. Сейчас ситуация на границе оценивается как стабильная.

Киргизско-таджикская граница время от времени становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основной причиной этого считаются участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет примерно 980 километров, из которых более 450 км не делимитированы и не демаркированы.

Как писала "Страна", прошлой осенью в перестрелке таджикских и киргизских пограничников был убит военный, а затем началась эвакуация населения.

А год назад на границе между странами разгорелся довольно сильный вооруженный конфликт, в котором 27 человек были ранены, а один погиб.