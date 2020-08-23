Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу о переквалификации дела с умышленного убийства на убийство по неосторожности призывнику, который выпустил из автомата 14 пуль в старшего лейтенанта на территории военной части.

Соответствующее решение опубликовал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Так, рассматривая дело № 221/6129/17 от 04.06.2020, в котором осужденный за умышленное убийство лейтенанта на территории военной части совершил 14 прицельных выстрелов из автомата в пострадавшего, которые впоследствии привели к смерти. Известно, что накануне между сторонами произошел конфликт.

В суде отметили, что умышленное убийство характеризуется умышленной формой вины, когда виновный осознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит его общественно опасные последствия в виде смерти другого человека и желает или сознательно допускает их наступление. Чтобы определить степень умышленности убийства, коллегия рассматривает множество аспектов. В том числе, характер отношений между убитым и убийцей.

Предусматривается, что убийство по неосторожности можно совершить из-за небрежного или самоуверенного отношения отношения к опасности. А, учитывая, что все 14 пуль попали в тело старшего лейтенанта и количество выпущенных пуль, стрельба была прицельной. Также примечательно, что стрелок не остановился, пока ранения пострадавшего не стали смертельными - после падения лейтенанта.

Также подсудимый ранее в залу суда сам признался, что перед выстрелом снял автомат с предохранителя и отвел затворную раму назад.

Учитывая все факторы, коллегия судей Уголовного суда ВС решила не переквалифицировать дело подсудимого по статье об убийстве по неосторожности, как этого просила его защита. Потому кассационную жалобу судьи оставили без удовлетворения.

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