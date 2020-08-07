Нацполиция задержала обуховского стрелка. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали мужчину, который открыл огонь в центре Обухова. Вследствие стрельбы пострадала 20-летняя продавщица магазина. 

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Киевской области.

"Полицейские задержали стрелка в Киеве и изъяли у него оружие. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет", - указано в сообщении. 

Отмечается, что накануне вечером в Обухове водитель на машине синего цвета сделал несколько выстрелов возле остановки общественного транспорта. В pезультате была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся, а 20-летнюю пострадавшую госпитализировали. В больнице девушке поставили диагноз не проникающее ранение грудной клетки.

Стрелком оказался 33-летний житель Киева, у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны,и документы на оружие. Оказалось, что на светофоре между водителями двух машин возник конфликт, вследствие которого один из мужчин решил начать хаотичную стрельбу. 

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. 

Нацполиция задержала обуховского стрелка. Фото: Нацполиция

Напомним, в Кривом Роге полицейские устроили погоню за "Москвичом", который протаранил их авто и пытался скрыться. Остановить нарушителя удалось только стрельбой. 

Как сообщала "Страна", в одном из домов в Холодногорском районе Харькова произошла стрельба из-за ссоры квартирантов и хозяйки квартиры. В результате медики госпитализировали мужчину с травмой живота.

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