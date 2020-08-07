В Киеве задержали мужчину, который открыл огонь в центре Обухова. Вследствие стрельбы пострадала 20-летняя продавщица магазина.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Киевской области.

"Полицейские задержали стрелка в Киеве и изъяли у него оружие. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет", - указано в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером в Обухове водитель на машине синего цвета сделал несколько выстрелов возле остановки общественного транспорта. В pезультате была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся, а 20-летнюю пострадавшую госпитализировали. В больнице девушке поставили диагноз не проникающее ранение грудной клетки.

Стрелком оказался 33-летний житель Киева, у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны,и документы на оружие. Оказалось, что на светофоре между водителями двух машин возник конфликт, вследствие которого один из мужчин решил начать хаотичную стрельбу.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.

Напомним, в Кривом Роге полицейские устроили погоню за "Москвичом", который протаранил их авто и пытался скрыться. Остановить нарушителя удалось только стрельбой.

Как сообщала "Страна", в одном из домов в Холодногорском районе Харькова произошла стрельба из-за ссоры квартирантов и хозяйки квартиры. В результате медики госпитализировали мужчину с травмой живота.