В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка". Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у "Приватбанка" столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране".

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами "Приватбанка" до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.

Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов (около 1524 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе, как утверждает Министерство юстиции. Также властям поступали жалобы на захват офисного парка площадью около 19,5 акра (78 914 квадратных метра) в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Майкл Салливан, адвокат Коломойского, заявил, что его клиент категорически отвергает сведения, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах. Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами - Мордехай Корф и Уриэль Лабер - помогали им приобретать имущество и управлять холдингами олигархов в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.

В какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, как утверждает Минюст.

Как писала "Страна", Коломойский уже давно находится под угрозой уголовного расследования в США по поводу возможного отмывания денег. В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами.

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