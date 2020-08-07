Коронавирус: второй подряд антирекорд

Коронавирус в Украине побил позавчерашний антирекорд: вчера сообщалось о 1318 выявленных больных за сутки. Наша страна, кстати, в этом плане не одинока: параллельно эпидемия бьет антирекорды в Польше, да и некоторые другие европейские государства из-за ухудшения ситуации вновь вводит ранее отмененные ограничения.

Правда, никто, похоже, возвращаться к максимальному карантину весеннего образца не собирается – экономическая статистика второго квартала ужаснула всех. Но об одном можно говорить с большой долей уверенности: осенью закрытых границ будет больше, чем сейчас.

Сложно сказать, закроют ли вновь границы между странами Евросоюза, но для других ЕС будет закрыт однозначно. В том числе и для Украины. Да и сама Украина, скорее всего, примет меры по возобновлению ограничений доступа в страну.

И это будет делаться даже не в целях снижения заболеваемости. Коронавирус уже прочно поселился в каждой из стран, и его вспышки будут вне зависимости от того, закрыты границы или открыты. Вопрос в другом: закрытые границы дают возможность контролировать ситуацию и не расходовать собственные резервы на граждан других государств. Когда ты знаешь, что у тебя вчера было 35 миллионов человек и завтра будет 35 миллионов, можно хоть что-то планировать. А с открытыми и прозрачными границами вообще ничего планировать нельзя.

Закрытость границ становится длительным трендом со всеми вытекающими последствиями – прежде всего, для туризма. Заробитчане, кстати, судя по всему, постепенно находят способы вернуться туда, где работали – об этом можно судить по увеличению переводов из-за рубежа в последние два месяца. Но вот новым желающим работать за границей уехать куда-то, кроме России, будет гораздо сложнее. И это еще один тренд, с которым нужно разбираться власти. Потому что при отсутствии возможностей расширения трудовой миграции рабочие места нужны здесь.

Экономика падает, "Слуги народа" – вместе с ней

А пока продолжают появляться печальные данные об экономических результатах за первое полугодие. Как сообщило Минэкономики, падение ВВП за первые шесть месяцев 2020 года составило 6,5%. Это больше, чем изначально предполагало правительство (в апрельском варианте бюджета по итогам года заложены минус 5,5%), но меньше, чем прогнозировал Украине на 2020-й Международный валютный фонд.

При этом по итогам года ситуация может оказаться еще ближе к прогнозу Кабмина, поскольку максимально жесткого карантина больше никто не планирует.

Поэтому, хотя цифры падения и печальны, можно предположить, что 2020 год Украина переживет не так болезненно, как другие страны (особенно США). И это объясняется тем, что в 2014-15 году мы пережили огромный кризис – в то время как весь остальной мир в эти годы рос.

Однако все это никак не отражается на политических цифрах. Вчера "Рейтинг" опубликовал результаты очередного соцопроса, и основной показатель в нем – очередное падение рейтинга "Слуги народа", теперь до 25,9%. Ближайший преследователь – "Оппозиционная платформа – За жизнь" отстает уже только на 8%.

И очевидно, что дело тут не только в экономике. Уже 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - и эти цифры приближаются к показателям времен Петра Порошенко. Удивляться этому не стоит, ведь в таких вопросах, как война на Донбассе и гуманитарная политика, линия времен Порошенко и продолжается.

"Мотор Сич" готовится стать китайской

В последние возобновился информационный шум вокруг вопроса о продаже компании "Мотор Сич" китайцам. Произошло это в связи с тем, что китайская компания подписала договор о сотрудничестве с украинским олигархом Александром Ярославским, который должен выступить то ли в роли лоббиста завершения сделки, то ли в роли одного из ее участников.

Сама сделка заморожена уже больше года, поскольку руководство США высказалось категорически против продажи стратегического предприятия китайцам. Больше того, появились даже варианты продажи "Мотор Сичи" американцам, однако назвать их конкретными нельзя.

В то же время китайцы работают основательно, и подключение к сделке Ярославского – тому доказательство. Украинский олигарх имеет серьезные контакты в украинской власти и способен продавить зависший вопрос.

По крайней мере так думали китайцы и сам Ярославский (который вряд ли бы без консультаций с Банковой пошел бы на эту сделку).

Однако, видимо, после появления первых же новостей, Зеленскому позвонили американцы и вчера президент, а вслед за ним и вице-премьер Урусский выступили с жесткими заявлениями о том, что любые продажи стратегических предприятий должны осуществляться под контролем властей. А несогласованные действия и заявления порождают хаос.

Это еще раз показывает, что американцы по-прежнему внимательно следят за судьбой "Мотор Сичи". И разблокировать сделку китайцам будет очень сложно. Даже с помощью такого влиятельного бизнесмена как Ярославский.

Для этого нужно менять курс страны, чтоб звонки из американского посольства и Госдепа уже не воспринимались как приказы.

Будапештский меморандум-2: что предлагает Кравчук

За неделю после того, как Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Минской переговорной группе, на самих переговорах ничего существенного не произошло. Однако за тот же период Леонид Макарович уже дважды отметился инициативами, которые в рамках переговоров не звучали. Дня три назад это была свободная экономическая зона на Донбассе, а теперь – новый Будапештский меморандум.

Правда, меморандумом первый президент прямо сейчас заниматься не собирается – это у него, так сказать, план "Б" на случай, если переговоры по Донбассу провалятся. Но только этот план "Б" выглядит несколько странно.

Дело в том, что, по мысли Кравчука, новый Будапештский меморандум – это старый меморандум, только с дополнительными подписями. Помимо уже имеющихся (США, Украина, Россия, Великобритания), он предлагает новых подписантов – в частности, Германию и Польшу.

В чем смысл такого расширения участников, непонятно. Суть меморандума в момент его подписания состояла в том, что Украина отказывается от ядерного оружия, а ядерные державы гарантируют ее безопасность. Именно поэтому там стоят подписи США, России и Великобритании, а Франция и Китай отдельно прислали свои гарантии.

Но даже четверть века спустя ни Германия, ни – тем более – Польша ядерными державами не являются. И если желание иметь подпись немецкого канцлера еще можно объяснить влиятельностью государства, то подпись польского президента там была бы ни к селу, ни к городу. Тогда уж скорее там должна быть подпись Александра Лукашенко – он к урегулированию конфликта на Донбассе имеет куда больше отношения.

Однако главная странность даже не в выборе подписантов, а в том, что Кравчук в случае провала переговоров по Донбассу предлагает возродить меморандум, который уже нарушен. И в этом случае, естественно, возникает вопрос: а какие границы Украины будет гарантировать меморандум, подписанный в случае провала переговоров?!

Скорее всего, у Леонида Макаровича ответа на этот вопрос нет. Первый президент просто создает видимость активности украинской делегации при отсутствии практических шагов – то есть то, ради чего его, видимо, и пригласили. И к реальному мирному урегулированию все это отношения не имеет.

Лукашенко жалеет Януковича и обвиняет Турчинова

Накануне президентских выборов в Белоруссии сверхактивность проявляет ее президент Александр Лукашенко. Вчера появились его интервью Дмитрию Гордону. И, понятное дело, в этом интервью Украине уделялось немало внимания.

Правда, оценок современной политической ситуации в нашей стране Бацька избегал. Зато о событиях 2014 года говорил очень много – и это вполне естественно в ситуации, когда многие прогнозируют, что через несколько дней в Белоруссии начнется то же самое.

В этом контексте вполне естественны и оценки, которые дает Лукашенко украинскому Майдану: он прямо назвал его государственным переворотом и даже сказал, что приютил бы Виктора Януковича, если бы тот попросил политического убежища не в России, а в Белоруссии.

А вот другие оценки Бацьки более неожиданны. Так, он однозначно поддержал точку зрения, что в потере Крыма виновато руководство Украины тех времен, которое отнеслось к ситуации "безалаберно".

Ответ Лукашенко на этот вопрос несколько сумбурный: в одном месте он говорит, что при аналогичной ситуации в отношении Белоруссии полегли бы тысячи людей, а в другом убеждает, что украинской армии даже не пришлось бы стрелять в россиян. Но, суммируя все, можно сделать вывод о позиции Бацьки: если бы украинская армия продемонстрировала готовность защищать Крым с оружием в руках, то она бы его сохранила, и стрелять не понадобилось бы.

Возможно, Лукашенко и прав, однако на сегодняшний день это все теория. И дай Бог, чтобы белорусскому президенту не пришлось опробовать ее на практике.