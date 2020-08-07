Появилось видео момента ДТП в Киеве с автомобилем на полосе общественного транспорта
Утром 5 августа в столице на пересечении улиц Красноткацкая и Строителей случилось ДТП. Автомобиль Volkswagen двигался по улице Строителей и, поворачивая налево на улицу Красноткацкую, совершил столкновение с автомобилем Mazda, которые двигался по полосе общественного транспорта, в результате чего и произошло столкновение.
Об этом информирует Патрульная полиция столицы.
Патрульные составили протокол на водителя Volkswagen за ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и вынесли постановление на водителя Mazda по ч.3 ст. 122 (Движение в полосе для общественного транспорта) КоАП.
Патрульная полиция призывает водителей не нарушать ПДД. От этого зависит ваша безопасность и целостность вашего имущества.
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