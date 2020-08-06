Коллегия судей Уголовного суда ВС по одному из дел пришла к выводу, что доводы кассационных жалоб о нарушении права на защиту являются необоснованными.

Об этом информирует Юрлига.

В соответствии с требованиями ст. 52 ч. 1 УПК участие защитника является обязательным в уголовном производстве в отношении особо тяжких преступлений. В этом случае участие защитника обеспечивается с момента, когда лицо обрело статус подозреваемого.

В других случаях обязательное участие защитника обеспечивается в уголовном производстве, в том числе, в отношении лиц, которые в силу психических или физических недостатков (немые, глухие, слепые и т.п.) не способны в полной мере реализовать свои права, - с момента установления этих недостатков (ст . 52 ч. 2 п. 3 УК Украины).

По обстоятельствам этого дела, мужчина признан виновным и осужден за совершение уголовных преступлений, среди которых в соответствии со ст. 12 УК Украины два являются преступлениями средней тяжести и один - тяжким преступлением.

Согласно справке областного наркологического диспансера и акту обследования специальной медицинской комиссии по проведению медицинских экспертиз областного наркологического диспансера, мужчина состоит на учете с диагнозом: хронический алкоголизм.

Как следует из законодательных положений, под лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами реализовать право на защиту, необходимо понимать, в частности лиц с существенными дефектами речи, зрения, слуха и т.д., а также лиц, которые, хотя и признаны вменяемыми, но имеют психические недостатки, препятствующие самостоятельно защищаться от обвинения.

Согласно заключению о применении нормы права, который содержится в постановлении объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 22 апреля 2019 по делу № 213/1425/17, в уголовных производствах в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений против здоровья населения, сами собой факты пребывания указанных лиц на специальных учетах и на стационарном лечении с диагнозом "расстройство психики и поведения вследствие употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" не могут автоматически свидетельствовать о неспособности обвиняемого (осужденного) из-за физических или психических недостатков в полной мере реализовать свои права, а значит и об обязательности участия защитника в аспекте ст. 52 ч. 2 п. 3 УПК Украины.

При осуществлении судебного производства вопрос о привлечении защитника необходимо решать исходя из конкретных обстоятельств дела с учетом установленных характера расстройств, психического или соматического состояния здоровья человека, особенностей его поведения, стиля коммуникации с окружающими и тому подобное.

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