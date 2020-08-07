В Минздраве подали заявку на покупку вакцины от пневмококковых инфекций по специальной цене, чтобы сделать прививки в Украине обязательными, а, следовательно, и бесплатными.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В июне этого года Национальная техническая группа экспертов по иммунизации в соответствии с международными и национальными предложениями, рекомендовала Министерству здравоохранения Украины ввести в Национальный календарь профилактических прививок в 2022 году вакцину от пневмококковой инфекции, как обязательную. Оперативный штаб Минздрава поддержал такое решение и рекомендовал Министерству здравоохранения Украины согласовать и подать запрос от Украины в GAVI (Глобального альянса по вакцинации и иммунизации) для получения конъюгированной пневмококковой вакцины по специальной цене", - указано в сообщении.

Теперь ЦОЗ работает над подготовкой сценария долгосрочного планирования закупки вакцин на 2021-2023 годы с учетом внедрения в календарь профилактических прививок пневмококковой вакцины. Врачи напомнили, что по состоянию на 1 мая 2020 в Украине от пневмококковой инфекции вакцинировались 1 135 человек. Ревакцинировалось - 552 человека.

Людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями рекомендуется проходить прививки от пневмококка. Именно эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, которые во время пандемии коронавируса могут стать роковыми. Ежегодно в мире регистрируют 1,6 млн смертей вследствие пневмококковых заболеваний.

Риск пневмококковой инфекции является наиболее высоким в первые годы жизни ребенка. Впоследствии риск снижается из-за приобретения естественного иммунитета и повышается в пожилом возрасте в результате "иммунного старения" и более высокой восприимчивости к пневмококкам из-за сопутствующих болезней.

Высокий риск заболеть пневмококковой инфекции среди людей с ВИЧили серповидно-клеточной анемией, поэтому своевременная вакцинация для них особенно важна.

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазивный заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. В частности, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 50 случаев пневмококкового менингита, из которых 22 - у детей.

Защититься от заболевания можно только прививками. Вакцинироваться можно в любом возрасте в частных или государственных больницах.

Напомним, в Украине напоминают о том, что очень важно проходить вакцинацию от распространенных болезней во время пандемии коронавируса. Во время карантина она упала и за 5 месяцев 2020 года только 30% детей в возрасте до года прошли полную вакцинацию для профилактики полиомиелита - опасной детской болезни, от которой можно уберечься только вакцинацией. Это может грозить эпидемией.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, сколько украинцев переносят разные типы гепатита, даже не подозревая об этом и какие виды болезни лечатся.