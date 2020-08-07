После резонансного нападения в поезде "Мариуполь - Киев" на молодую женщину на украинской железной дороге вновь произошел из ряда вон выходящий случай. В пассажирском составе №122 сообщением "Ровно - Киев - Николаев" выпивший пассажир чуть не порезал полицию охраны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны.

Как рассказали в ведомстве, поздно ночью во время патрулирования поезда №122 к наряду полиции охраны обратился проводник и пожаловался на то, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

Полицейские начали опрашивать мужчину, а тот начал вести себя агрессивно, вдруг достал нож и принялся им угрожать. Чтобы не допустить кровопролития, правоохранители быстро усмирили дебошира, надели на него на ручники, а затем высадили его из вагона.

38-летнего хулигана на станции "Имени Тараса Шевченко" передали следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции Черкасской области.

В полиции напомнили, что распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде подпадает под статью 178 Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Пассажира могут удалить из поезда, если он явно нетрезв и нарушает при этом правила проезда и общественный порядок, мешает спокойствию других пассажиров.

Разбитое хулиганом окно

Ранее "Страна" сообщала о задержании мужчины, который избил в поезде женщину и потом попытался изнасиловать ее при ребенке.

Мы также рассказывали, как пьяный мужчина едва не зарезал спящего волейбольного судью в поезде.