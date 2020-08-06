Сразу у 32 сотрудников молокозавода "Дубномолоко", расположенном в городе Дубно, зафиксировали коронавирус. на предприятии объявили вспышку, но работу не остановили.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА Ровенской области.

"На предприятии "Дубномолоко" на вчерашний день подтверждено 24 COVID-пациентов, сегодня подтвердилась еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации и распространения инфекции. Предприятие продолжает работать в обычном режиме, - указано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на вспышку коронавируса, предприятие продолжает работу, пока лаборатории обследуют остальных работников посредством ИФА-теста на коронавирус.

Напомним, на заводе морепродуктов "Аквафрост" в Одесской области коронавирусом заразились сразу 36 сотрудников, а администрация никак не отреагировала на вспышку.

Как сообщала "Страна", в Сокале Львовской области на заводе "Датский текстиль" вспышка коронавируса - там инфекция подтвердилась у 12 работников фабрики. Проверку на наличие Covid-19 пройдут еще около 800 сотрудников предприятия. Сейчас тесты сдали 274 рабочих.