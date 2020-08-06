Служба занятости, которая из-за карантина принимала документы онлайн, возвращается к обычному режиму работы. Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы помогать с трудоустройством не только онлайн. При этом обслуживание ведется с соблюдением всех карантинных правил.

Об этом сообщает правительственный портал.

В обычный режим перешли все центры занятости и филиалы, расположенные в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни опасности. Такие отдельные территории по состоянию на 5 августа есть в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В Кабмине отметили, что во время действия карантина в онлайн-режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, в период с 12 марта по 31 июля работу удалось найти для 222 тысяч граждан.

Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие - растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается число зарегистрированных безработных. Если в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, то в мае их было уже 97 тысяч, в июне - 75 тысяч, а в июле - 68 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала о новых правилах карантина в Украине и разделении на цветовые зоны.

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