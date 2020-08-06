Четыре пальца правой оторвало циркулярной пилой 54-летнему мужчине на пилораме в Виннице.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что через 6 часов после того, как это произошло, он уже лежал на операционном столе в столичном Институте Шалимова. Именно время - отмечают врачи - при таких травмах имеет решающее значение.

"Пациент был сложный тем, что пила прошла по суставам и их раздавило. Пришлось немного укорачивать кости, чтобы адекватно сопоставить кисть", - рассказывает врач Института Шалимова.

При подобных случаях, как рассказывают врачи, можно спасти и руки, и ноги. Главное - правильно транспортировать конечность.

Отмечается, что ни в коем случае нельзя перевозить части тела во льду, так как происходит повреждение и отмирание плоти.

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