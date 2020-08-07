В Минздраве рассказали, какая подготовка к прохождению теста на коронавирус поможет минимизировать ошибку в результате.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Так, чтобы ПЦР-тест показал максимально точные результаты, врачи рекомендуют отказаться от антисептических средств для лечения ротоглотки и лекарств для рассасывания за шесть часов до посещения больницы. За три-четыре часа следует отказаться от конфет и жевательных резинок, еды и воды, чистки зубов и полоскания горла, а также от курения.

Медики отметили, что ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. Материал для исследования отбирают медицинские работники или представители мобильных медицинских бригад. На них обязательно должны быть средства индивидуальной защиты.

В течение последних суток исследовано 17 976 образцов методом ПЦР. Всего с начала пандемии проведено 1 116 641 ПЦР-исследований.

Видео: YouTube / ЦОЗ

Напомним, с 16 июля в вирусологической лаборатории государственного "Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины" все желающие могут пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Как сообщала "Страна", несколько авиакомпаний Европы и США обратились к руководству Европейского Союза и Соединенных Штатов с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирус. По мнению авиаперевозчиков, такие меры помогут восстановить авиасообщение между континентами.