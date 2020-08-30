Киевлянин с плохим зрением снимает клипы, как работать на сварочном аппарате.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он учит людей, как сделать свою жизнь проще. Как справиться в гараже, в хозяйстве и на огороде - и все это показывает другим в персональном видеоблоге, хотя с самого рождения почти не видит. Он играет на музыкальных инструментах, работает на сварочном аппарате, а блогером решил стать во время карантина",- говорится в сюжете.

Примечательно, что у Сергея всего 2 процента зрения.

Ранее "Страна" сообщала, что сварочный аппарат отказался работать в руках Гройсмана.

Также мы писали, что страшный взрыв, который случился 4 августа в Бейруте, был спровоцирован сварочными работами, которые, в свою очередь, спровоцировали детонацию аммиачной селитры, которая много лет лежала в порту.