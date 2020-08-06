В соцсетях обсуждают фотографии, запечатлевшие курьезное происшествие, случившееся у излюбленного места отдыха жителей Берлина - на озере Тойфельс.

На фото голый мужчина в летах гоняется за кабаном, у которого в пасти болтается сумка.

Фото опубликовала в Facebook жительница столицы ФРГ, коуч по профессии Адель Лаундер.

Как можно понять по композиции кадров, дикий зверь украл сумку у поклонника отдыха голышом. По словам фрау Лаундер, в сумке находился ноутбук, поэтому обокраденный нудист приложил все усилия, чтобы догнать лохматого грабителя. При этом в погоне участвовали два поросенка, которые безбоязненно вышли вместе с вороватым кабаном к людям из зарослей.

Автор снимков написала, что после окончания погони показала их нудисту. Тот долго смеялся и разрешил Адель опубликовать их в соцсети.

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