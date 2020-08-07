Вслед за коллективом телеканала "112 Украина" его официальный владелец нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Тарас Козак обвинил СБУ в попытке рейдерского захвата телеканала. А президента Украины Владимира Зеленского назвал заказчиком.

Комментарий Козака по поводу обращения СБУ в суд с требованием ареста корпоративных прав "112 Украина" и передачи их в Агентство по управлению активами (АРМА) опубликован на сайте канала.

"Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским. Год назад здание телеканала обстреляли из гранатомета, однако власти никак не отреагировали ни на этот вопиющий факт, ни на угрозы нашим журналистам со стороны отъявленных радикалов", - заявил Козак.

Он обвинил лично президента Зеленского в попытке отобрать телеканал.

"Это прямое давление президента Зеленского на меня как на оппозиционного депутата. Я и мои коллеги по партии добьемся привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях", - пообещал Козак.

Напомним, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ в аресте корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Ранее власти расправились с еще одним оппозиционным СМИ: была отозвана лицензия у телеканала "КРТ".