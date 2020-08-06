Смертельное ДТП возле Обухова. Появилось видео последствий аварии
Утром 6 августа на Обуховской трассе случилось смертельное ДТП.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По предварительным данным, автомобиль Таврия с двумя братьями внутри, одни из которых впоследствии погиб, собирался повернуть влево, но в этот момент сзади в него на огромной скорости врезалась Scoda. От удара Таврию отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota. Один из братьев погиб на месте, второй в реанимации. У него двое маленьких детей и супруга.
А случилось все на глазах у родной тети братьев, которая ехала впереди.
Ранее "Страна" рассказывала, как в смертельной аварии под Киевом тело пассажира зажало в машине.
Еще мы публиковали видео момента ДТП на перекрестке в Одессе с участием патрульных.
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