Утром 6 августа на Обуховской трассе случилось смертельное ДТП.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По предварительным данным, автомобиль Таврия с двумя братьями внутри, одни из которых впоследствии погиб, собирался повернуть влево, но в этот момент сзади в него на огромной скорости врезалась Scoda. От удара Таврию отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota. Один из братьев погиб на месте, второй в реанимации. У него двое маленьких детей и супруга.

А случилось все на глазах у родной тети братьев, которая ехала впереди.

Ранее "Страна" рассказывала, как в смертельной аварии под Киевом тело пассажира зажало в машине.

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