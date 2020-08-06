Какие вещи можно взять в "ЛДНР". Фото: Facebook/ Державна прикордонна служба України

Украинцам разъяснили, какие предметы запрещено перевозить на неконтролируемую территорию "ЛДНР", а перевозка каких - ограничена при пересечении линии разграничения

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Разрешено вывозить с территории "ЛДНР": 

  • товары общей стоимостью до 10 000 гривен, и/или суммарным весом до 75 кг на человека. То же касается и продуктов - до 2 кг одного наименования, непродовольственных товаров - до 2 единиц каждого наименования;
  • 50 000 грн. наличных денежных средств или эквивалентная сумма в иностранной валюте без подтверждающих документов или при подтверждении с Координационным центром.

При этом можно ввозить товары без ограничения относительно количества, веса или цены, 50 000 гривен наличных и личные вещи.

В список личных вещей входят:

  • предметы личной гигиены и косметика на одного человека на определенный период;
  • поношенные одежда, белье и обувь для одного человека;
  • именные платежные карты;
  • б/у украшения на одного человека;
  • одна фото-, кино-, видеокамера с обоснованным количеством дополнительных принадлежностей;
  • не более двух часов;
  • не более трех флеш-карт,двух калькуляторов или электронных книг;
  • одно переносное радио; максимум три мобильных телефона, один телевизор, два ноутбука или персональных компьютера и принадлежности к ним;
  • 500 мл туалетной воды и/или 200 г парфюмерии;
  • при пересечении линии разграничения человеком с инвалидностью не более двух колясок. при отсутствии такого человека - одну;
  • обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, пересекающего линию разграничения с человеком, в случае отсутствия детей - не более одной коляски;
  • один комплект каждого наименования спортивного снаряжения;
  • два переносных музыкальных инструмента, одно звуковоспроизводящее устройство с обоснованным количеством пластинок, пленок или дисков;
  • медицинские изделия для индивидуального использования для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием при условии, что предмет не новый;
  • пять упаковок одного наименования лекарств на человека;
  • лекарственные средства с наркотическими или психотропными веществами - в количестве в соответствии с рецептом на имя человека, но не больше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем;
  • другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей человека, перечень и предельное количество которых определяет действующее законодательство.

На одного человека только в сторону "ЛДНР" можно везти подакцизные товары:

  • 200 папирос/50 сигар/250 г табака, или 250 г общего веса изделий в наборе;
  • пять литров пива/два литра вина/один литр крепких напитков (с содержимым спирта свыше 22 %);
  • 20 литров (килограммов) в канистре на одно транспортное средство.

Ограничены к перемещению:

  • одна единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта, дополнительно к запчастям и комплектующим для собственной машины;
  • четыре шины для легковых машин с радиусом не более 16 дюймов;
  • три неименные платежные карты человека, пересекающего линию разграничения.

Запрещены к перемещению:

  • оружие и боеприпасы, их муляжи и пейнтбольные ружья;
  • холодное оружие и другие предметы для нападения и обороны;
  • легковоспламеняющиеся вещества;
  • наркотические, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги;
  • произведения, изображения и другие предметы порнографического характера;
  • электроудочки, монониточные сетки, охотничьи капканы и другие средства добычи объектов животного мира;
  • незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;
  • специальные технические средства негласного получения информации;
  • автозапчасти для грузового транспорта;
  • радиоэлектронные средства и излучающие устройства, запрещенные к применению и ввозу на территорию Украины;
  • банковские металлы в виде слитков и монет;
  • ядовитые, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, едкие, взрывчатые вещества, ртуть, кислоты, газы и сосуды под давлением, окислители и органические пероксиды, инфекционные материалы, сухой лед и прочее;
  • горюче-смазочные материалы в случае перемещения из временно оккупированных территорий, кроме перемещаемых в баке автомобиля, предназначенном для этого и предусмотренном заводом-производителем;
  • промышленное оборудование, запчасти и комплектующие;
  • строительные материалы;
  • военная форма, знаки различия военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;
  • алкогольные напитки и табачные изделия - из временно оккупированных территорий. Перемещать такие товары в обе стороны запрещено несовершеннолетним;
  • дроны;
  • любые печати, штампы, бланки отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, агитационные и пропагандистские материалы страны-агрессора, вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ;
  • инструменты промышленного назначения;
  • военные товары;
  • предметы древности и искусства, в случае, если их перемещение предварительно не согласовано с Координационным центром;
  • товары двойного использования.

Отмечается, что такие требования установлены в соответствии с приказом Министерства реинтеграции от 14 июля 2020 года № 52 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в/из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам".

Напомним, Кабмин изменил правила въезда и выезда на неподконтрольную территорию Донбасса. В время карантина линию разграничения не могут пересекать иностранцы и лица без гражданства, если у них нет страхового полиса, покрывающего расходы на лечение коронавируса.

Как сообщала "Страна", 62-летний мужчина скончался при пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ "Станица Луганская".

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