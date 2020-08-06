Украинцам разъяснили, какие предметы запрещено перевозить на неконтролируемую территорию "ЛДНР", а перевозка каких - ограничена при пересечении линии разграничения.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Разрешено вывозить с территории "ЛДНР":

товары общей стоимостью до 10 000 гривен, и/или суммарным весом до 75 кг на человека. То же касается и продуктов - до 2 кг одного наименования, непродовольственных товаров - до 2 единиц каждого наименования;

50 000 грн. наличных денежных средств или эквивалентная сумма в иностранной валюте без подтверждающих документов или при подтверждении с Координационным центром.

При этом можно ввозить товары без ограничения относительно количества, веса или цены, 50 000 гривен наличных и личные вещи.

В список личных вещей входят:

предметы личной гигиены и косметика на одного человека на определенный период;

поношенные одежда, белье и обувь для одного человека;

именные платежные карты;

б/у украшения на одного человека;

одна фото-, кино-, видеокамера с обоснованным количеством дополнительных принадлежностей;

не более двух часов;

не более трех флеш-карт,двух калькуляторов или электронных книг;

одно переносное радио; максимум три мобильных телефона, один телевизор, два ноутбука или персональных компьютера и принадлежности к ним;

500 мл туалетной воды и/или 200 г парфюмерии;

при пересечении линии разграничения человеком с инвалидностью не более двух колясок. при отсутствии такого человека - одну;

обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, пересекающего линию разграничения с человеком, в случае отсутствия детей - не более одной коляски;

один комплект каждого наименования спортивного снаряжения;

два переносных музыкальных инструмента, одно звуковоспроизводящее устройство с обоснованным количеством пластинок, пленок или дисков;

медицинские изделия для индивидуального использования для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием при условии, что предмет не новый;

пять упаковок одного наименования лекарств на человека;

лекарственные средства с наркотическими или психотропными веществами - в количестве в соответствии с рецептом на имя человека, но не больше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем;

другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей человека, перечень и предельное количество которых определяет действующее законодательство.

На одного человека только в сторону "ЛДНР" можно везти подакцизные товары:

200 папирос/50 сигар/250 г табака, или 250 г общего веса изделий в наборе;

пять литров пива/два литра вина/один литр крепких напитков (с содержимым спирта свыше 22 %);

20 литров (килограммов) в канистре на одно транспортное средство.

Ограничены к перемещению:

одна единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта, дополнительно к запчастям и комплектующим для собственной машины;

четыре шины для легковых машин с радиусом не более 16 дюймов;

три неименные платежные карты человека, пересекающего линию разграничения.

Запрещены к перемещению:

оружие и боеприпасы, их муляжи и пейнтбольные ружья;

холодное оружие и другие предметы для нападения и обороны;

легковоспламеняющиеся вещества;

наркотические, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги;

произведения, изображения и другие предметы порнографического характера;

электроудочки, монониточные сетки, охотничьи капканы и другие средства добычи объектов животного мира;

незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;

специальные технические средства негласного получения информации;

автозапчасти для грузового транспорта;

радиоэлектронные средства и излучающие устройства, запрещенные к применению и ввозу на территорию Украины;

банковские металлы в виде слитков и монет;

ядовитые, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, едкие, взрывчатые вещества, ртуть, кислоты, газы и сосуды под давлением, окислители и органические пероксиды, инфекционные материалы, сухой лед и прочее;

горюче-смазочные материалы в случае перемещения из временно оккупированных территорий, кроме перемещаемых в баке автомобиля, предназначенном для этого и предусмотренном заводом-производителем;

промышленное оборудование, запчасти и комплектующие;

строительные материалы;

военная форма, знаки различия военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;

алкогольные напитки и табачные изделия - из временно оккупированных территорий. Перемещать такие товары в обе стороны запрещено несовершеннолетним;

дроны;

любые печати, штампы, бланки отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, агитационные и пропагандистские материалы страны-агрессора, вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ;

инструменты промышленного назначения;

военные товары;

предметы древности и искусства, в случае, если их перемещение предварительно не согласовано с Координационным центром;

товары двойного использования.

Отмечается, что такие требования установлены в соответствии с приказом Министерства реинтеграции от 14 июля 2020 года № 52 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в/из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам".

Напомним, Кабмин изменил правила въезда и выезда на неподконтрольную территорию Донбасса. В время карантина линию разграничения не могут пересекать иностранцы и лица без гражданства, если у них нет страхового полиса, покрывающего расходы на лечение коронавируса.

Как сообщала "Страна", 62-летний мужчина скончался при пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ "Станица Луганская".