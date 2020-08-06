Фискалы опубликовали измененный список вещей, разрешенный к вывозу и ввозу из "ЛДНР"
Украинцам разъяснили, какие предметы запрещено перевозить на неконтролируемую территорию "ЛДНР", а перевозка каких - ограничена при пересечении линии разграничения.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Разрешено вывозить с территории "ЛДНР":
- товары общей стоимостью до 10 000 гривен, и/или суммарным весом до 75 кг на человека. То же касается и продуктов - до 2 кг одного наименования, непродовольственных товаров - до 2 единиц каждого наименования;
- 50 000 грн. наличных денежных средств или эквивалентная сумма в иностранной валюте без подтверждающих документов или при подтверждении с Координационным центром.
При этом можно ввозить товары без ограничения относительно количества, веса или цены, 50 000 гривен наличных и личные вещи.
В список личных вещей входят:
- предметы личной гигиены и косметика на одного человека на определенный период;
- поношенные одежда, белье и обувь для одного человека;
- именные платежные карты;
- б/у украшения на одного человека;
- одна фото-, кино-, видеокамера с обоснованным количеством дополнительных принадлежностей;
- не более двух часов;
- не более трех флеш-карт,двух калькуляторов или электронных книг;
- одно переносное радио; максимум три мобильных телефона, один телевизор, два ноутбука или персональных компьютера и принадлежности к ним;
- 500 мл туалетной воды и/или 200 г парфюмерии;
- при пересечении линии разграничения человеком с инвалидностью не более двух колясок. при отсутствии такого человека - одну;
- обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, пересекающего линию разграничения с человеком, в случае отсутствия детей - не более одной коляски;
- один комплект каждого наименования спортивного снаряжения;
- два переносных музыкальных инструмента, одно звуковоспроизводящее устройство с обоснованным количеством пластинок, пленок или дисков;
- медицинские изделия для индивидуального использования для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием при условии, что предмет не новый;
- пять упаковок одного наименования лекарств на человека;
- лекарственные средства с наркотическими или психотропными веществами - в количестве в соответствии с рецептом на имя человека, но не больше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем;
- другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей человека, перечень и предельное количество которых определяет действующее законодательство.
На одного человека только в сторону "ЛДНР" можно везти подакцизные товары:
- 200 папирос/50 сигар/250 г табака, или 250 г общего веса изделий в наборе;
- пять литров пива/два литра вина/один литр крепких напитков (с содержимым спирта свыше 22 %);
- 20 литров (килограммов) в канистре на одно транспортное средство.
Ограничены к перемещению:
- одна единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта, дополнительно к запчастям и комплектующим для собственной машины;
- четыре шины для легковых машин с радиусом не более 16 дюймов;
- три неименные платежные карты человека, пересекающего линию разграничения.
Запрещены к перемещению:
- оружие и боеприпасы, их муляжи и пейнтбольные ружья;
- холодное оружие и другие предметы для нападения и обороны;
- легковоспламеняющиеся вещества;
- наркотические, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги;
- произведения, изображения и другие предметы порнографического характера;
- электроудочки, монониточные сетки, охотничьи капканы и другие средства добычи объектов животного мира;
- незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;
- специальные технические средства негласного получения информации;
- автозапчасти для грузового транспорта;
- радиоэлектронные средства и излучающие устройства, запрещенные к применению и ввозу на территорию Украины;
- банковские металлы в виде слитков и монет;
- ядовитые, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, едкие, взрывчатые вещества, ртуть, кислоты, газы и сосуды под давлением, окислители и органические пероксиды, инфекционные материалы, сухой лед и прочее;
- горюче-смазочные материалы в случае перемещения из временно оккупированных территорий, кроме перемещаемых в баке автомобиля, предназначенном для этого и предусмотренном заводом-производителем;
- промышленное оборудование, запчасти и комплектующие;
- строительные материалы;
- военная форма, знаки различия военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;
- алкогольные напитки и табачные изделия - из временно оккупированных территорий. Перемещать такие товары в обе стороны запрещено несовершеннолетним;
- дроны;
- любые печати, штампы, бланки отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, агитационные и пропагандистские материалы страны-агрессора, вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ;
- инструменты промышленного назначения;
- военные товары;
- предметы древности и искусства, в случае, если их перемещение предварительно не согласовано с Координационным центром;
- товары двойного использования.
Отмечается, что такие требования установлены в соответствии с приказом Министерства реинтеграции от 14 июля 2020 года № 52 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в/из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам".
Напомним, Кабмин изменил правила въезда и выезда на неподконтрольную территорию Донбасса. В время карантина линию разграничения не могут пересекать иностранцы и лица без гражданства, если у них нет страхового полиса, покрывающего расходы на лечение коронавируса.
Как сообщала "Страна", 62-летний мужчина скончался при пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ "Станица Луганская".