В Бейруте после трагического взрыва задержаны 16 представителей порта.

Об этом сообщил представитель военного суда Ливана, исполняющий обязанности судьи Фади Акики, передает РИА Новости.

"Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута. Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек", - сказал Акики.

На Кипре разыскивают российского бизнесмена, которому могла принадлежать селитра взорвавшая Бейрут.

Отметим, что после мощного взрыва в Бейруте в порту сумма ущерба может вырасти до 15 миллиардов долларов.

Еще мы писали, что в результат взрыва погиб французский архитектор, еще 24 француза ранены.

Также мы публиковали фото, как спасатели вскрывали дверь в порту Бейрута непосредственно перед взрывом селитры.