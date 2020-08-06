Несмотря на масштабные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, которые не могли потушить около месяца, природа начала понемногу восстанавливаться.

Фото оживающей зоны опубликовала в Facebook пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

На одном снимке видно, как молодые дубки пробились в местах, по которым прошел мощный низовой пожар.

На втором фото нежные фиалки и яркие, радующие глаз травы расстелились ковром среди сгоревших посадок сосны.

Еще на одном кадре небольшая группа лошадей Пржевальского пасется среди сочных трав в сгоревшем сосновом лесу.

Ранее "Страна" публиковала снимки сотрудников Чернобыльского заповедника, на которых предстают ужасные последствия пожаров в зоне отчуждения.

Мы также рассказывали об опасности пожаров возле Чернобыльской АЭС.