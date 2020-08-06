Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей. Фото: 3dnews

Американская социальная сеть-микроблог Twitter будет подсвечивать для пользователей страницы изданий, которые контролируют власти. Посты с этих страниц соцсеть не будет продвигать в рекомендациях для пользователей. Эта мера коснется только страниц, которые финансируются властями стран-постоянных членов Совбеза ООН. 

Об этом говорится в заявлении компании. 

"Когда дело доходит до аккаунтов правительств и контролируемых государством СМИ в Twitter, мы пытаемся сделать общение более транспарентным. Отныне мы будем использовать две отдельные метки для таких учетных записей, чтобы вы могли легко идентифицировать их и их сообщения в Twitter", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей

 

Фото: Twitter

Новые метки будут применяться к аккаунтам основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.

Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей

Twitter начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей

Скриншот:Twitter 

"На данный момент наше внимание сосредоточено на высокопоставленных чиновниках и ведомствах, которые являются официальным голосом государства за рубежом", - говорится в релизе.

Сейчас маркироваться будут только страницы представителей тех стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН: России, КНР, Франции, США, Великобритании. 

Twitter будет помечать профили как самих изданий, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников.

"В отличие от независимых СМИ, контролируемые государством СМИ часто используют освещение новостей как способ продвинуть политическую повестку. Мы считаем, что люди имеют право знать, когда аккаунт в СМИ напрямую или косвенно связан с государством", - сообщается в релизе компании.

Компания отмечает, что финансируемые государством СМИ "с редакционной независимостью", такие как Би-би-си в Великобритании и NPR в США маркироваться не будут.

В числе "надёжных" медиа указаны The New York Times и The Washington Post.

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