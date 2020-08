Американская социальная сеть-микроблог Twitter будет подсвечивать для пользователей страницы изданий, которые контролируют власти. Посты с этих страниц соцсеть не будет продвигать в рекомендациях для пользователей. Эта мера коснется только страниц, которые финансируются властями стран-постоянных членов Совбеза ООН.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Когда дело доходит до аккаунтов правительств и контролируемых государством СМИ в Twitter, мы пытаемся сделать общение более транспарентным. Отныне мы будем использовать две отдельные метки для таких учетных записей, чтобы вы могли легко идентифицировать их и их сообщения в Twitter", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Фото: Twitter

Новые метки будут применяться к аккаунтам основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.

Скриншот:Twitter

"На данный момент наше внимание сосредоточено на высокопоставленных чиновниках и ведомствах, которые являются официальным голосом государства за рубежом", - говорится в релизе.

Сейчас маркироваться будут только страницы представителей тех стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН: России, КНР, Франции, США, Великобритании.

Twitter будет помечать профили как самих изданий, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников.

"В отличие от независимых СМИ, контролируемые государством СМИ часто используют освещение новостей как способ продвинуть политическую повестку. Мы считаем, что люди имеют право знать, когда аккаунт в СМИ напрямую или косвенно связан с государством", - сообщается в релизе компании.

Компания отмечает, что финансируемые государством СМИ "с редакционной независимостью", такие как Би-би-си в Великобритании и NPR в США маркироваться не будут.

В числе "надёжных" медиа указаны The New York Times и The Washington Post.

