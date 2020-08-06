Правоохранительные органы Кипра уже разыскали и допросили россиянина Игоря Гречушкина, чье судно конфисковали в порту Бейруте в 2014 году с селитрой на борту из-за неуплаты налогового сбора.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По информации агентства, полиция начала розыск после обращение коллег из Ливана. Контекст допроса не разглашается, однако все ответы полиция направила правоохранителям Бейрута. Известно, что беседа произошла днем шестого августа.

В то же время внутренний источник "РИА Новости" рассказал, что Гречушкин сам позвонил в консульство РФ на Кипре после того, как узнал о причинах взрыва в Ливане.

"Был звонок в консульство", - указано в сообщении.

Официально информацию не подтверждают - пресс-секретарь полиции Кипра Христос Андреу рассказал, что "на данный момент нет информации ни от ливанских властей, ни от какой-либо другой службы безопасности" о местоположении и причастности Гречушкина к взрыву.

Примечательно, что кипрского паспорта у Гречушкина нет, в отличие от его жены, которая также является уроженкой России.

Ранее местные СМИ сообщали, что службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, который может быть связан с селитрой, взорвавшейся в Бейруте. Также журналисты утверждают, что конфискованный ранее у подозреваемого сухогруз назывался Rhosus, селитру в нем хранили в ненадлежащих условиях.

Как уже известно, в порту Бейруте взорвалась селитра, которая хранилась там с 2014 года после конфискации у россиянина. На борту находилось около 2750 тонн нитрата аммония.

Напомним, владельцем судна "Росус", конфискованная аммиачная селитра с которого могла взорваться в Бейруте 4 августа, по документам числится болгарская компания Briar Wood Corporation. Она указана как регистровый владелец. Ходил же корабль под флагом Молдовы.

Как сообщала "Страна", взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.