Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы он в контексте темы возможных протестов оппозиции заявил, что главу государства могут и убить, но этот риск не заставит его убегать из страны.

"Я реалист, всякое бывает. Президент не побежит - его могут и застрелить и прочее. Могут запросто… Всякое может быть, особенно сейчас, все же сосредоточено на Лукашенко. Главное зло здесь, вы же понимаете, в Беларуси для них (оппозиции - Ред.) - это Лукашенко. Поэтому всякое может быть. Я не допускаю даже этого, но если в этом моя судьба, значит, быть посему. Но бежать - я никуда не побегу", - заверил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил: если он покинет свою страну, это будет на радость тем, кто уже сегодня готов ее "прихватить". Однако такой сценарий будет "убийственным для подавляющего большинства белорусов" - народа, который, по словам Лукашенко, его поддерживает и "беззаветно верил" в него, "служил все эти четверть века".

"Поэтому это исключено, что я куда-то побегу", - еще раз повторил собеседник Гордона.

Ранее "Страна" приводила слова президента Беларуси о том, что против его страны ведется гибридная война.

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