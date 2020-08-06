В Киеве в бассейне одного из развлекательных центров чуть не утонул ребенок. 8-летний мальчик купался в бассейне столичного комплекса Sky Family Park.

О гибели мальчика сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

"В парке ''Sky Family Park "на проспекте генерала Ватутина, в бассейне произошел инцидент с 8-летним мальчиком. Оставшись без присмотра матери, он пошел на дно. Ребенка чудом спасли, бригада доставила его в реанимационное отделение 2-й детской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что семилетний мальчик утонул в водоеме в Днепропетровской области. Тело ребенка обнаружили в воде на расстоянии трех метров от берега. Трагедия произошла во время проведения спортивного мероприятия для детей из неблагополучных семей.

Также мы рассказывали, что по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети.